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Με αφορμή την Black Friday 2026, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές προσφορές, αμφίβολες εμπορικές πρακτικές και πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια των αγορών.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι οι μεγάλες εκπτώσεις και οι προσφορές που παρουσιάζονται ως διαθέσιμες για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να παρασύρουν το αγοραστικό κοινό σε βιαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, η προσεκτική έρευνα αγοράς και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ασφαλείς συναλλαγές.

Είτε πρόκειται για αγορές από φυσικά καταστήματα είτε για παραγγελίες μέσω διαδικτύου, στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι καταναλωτές καλούνται να ακολουθούν τέσσερις βασικούς κανόνες, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο δυσάρεστων εκπλήξεων.

1. Προσεκτικός έλεγχος του προϊόντος και της επιχείρησης

Πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να έχουν σαφή εικόνα για το προϊόν που επιθυμούν να αποκτήσουν, τα τεχνικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του και το συνολικό ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις διαδικτυακές συναλλαγές, όπου η αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Κάθε νόμιμο e-shop οφείλει να διαθέτει ευδιάκριτα στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης, όπως την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τους τρόπους επικοινωνίας και τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές.

Ιστοσελίδες που δεν δημοσιοποιούν επαρκή στοιχεία ή δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα και τη λειτουργία τους είναι προτιμότερο να αποφεύγονται.

Ανάλογη επιφυλακτικότητα συνιστάται και απέναντι σε εμπορικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όταν δεν αναφέρονται ξεκάθαρα τα στοιχεία της επιχείρησης που βρίσκεται πίσω από τις πωλήσεις.

Η απουσία αξιόπιστων πληροφοριών μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επικοινωνία με τον πωλητή, αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή εάν προκύψει πρόβλημα με την παραγγελία.

2. Πώς θα ξεχωρίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις από τις παραπλανητικές προσφορές

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τη Black Friday είναι η πραγματική αξία των εκπτώσεων.

Οι εντυπωσιακές διαφημίσεις και τα υψηλά ποσοστά μείωσης των τιμών δεν αποτελούν από μόνα τους εγγύηση ότι ένα προϊόν προσφέρεται πράγματι σε συμφέρουσα τιμή.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όταν ανακοινώνεται μείωση τιμής, ως τιμή αναφοράς πρέπει, κατά κανόνα, να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο αγοραστής μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το πραγματικό μέγεθος της έκπτωσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Ο έλεγχος του κόστους για το ίδιο προϊόν ή για αντίστοιχες επιλογές μπορεί να αποκαλύψει εάν μια προσφορά είναι πραγματικά ανταγωνιστική.

Οι καταναλωτές καλούνται, επομένως, να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην τελική τιμή αγοράς και λιγότερη στα διαφημιζόμενα ποσοστά έκπτωσης.

3. Ασφαλείς συναλλαγές, χρόνος παράδοσης και διατήρηση αποδεικτικών

Η ασφάλεια της πληρωμής και η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων αποτελούν εξίσου σημαντικές παραμέτρους για μια επιτυχημένη αγορά.

Πριν από την καταχώριση μιας παραγγελίας, είναι απαραίτητο να ελέγχεται ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει πότε αναμένεται να παραλάβει το προϊόν του.

Στις αγορές μέσω διαδικτύου, ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση αξιόπιστων και ασφαλών μεθόδων πληρωμής. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους ζητείται να καταχωρίσουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα σε άγνωστες ιστοσελίδες ή μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να φυλάσσονται όλα τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

Οι αποδείξεις πληρωμής, οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών, τα ενημερωτικά μηνύματα και η αλληλογραφία με τον πωλητή μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, λανθασμένης αποστολής ή άλλης διαφωνίας με την επιχείρηση.

Η διατήρηση αυτών των στοιχείων διευκολύνει την τεκμηρίωση μιας ενδεχόμενης καταγγελίας και την αναζήτηση λύσης.

4. Επιστροφές προϊόντων: Τι προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές και τις φυσικές αγορές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους όρους επιστροφής των προϊόντων, καθώς τα δικαιώματα των καταναλωτών διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης της αγοράς.

Στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, όπως οι παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ή τηλεφώνου, προβλέπεται κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασης.

Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ανάλογα με τη φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα έξοδα επιστροφής, αυτά συνήθως βαρύνουν τον αγοραστή, εφόσον η επιχείρηση τον έχει ενημερώσει προηγουμένως για τη σχετική υποχρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση ή όταν ο πωλητής έχει συμφωνήσει να αναλάβει το κόστος, ισχύουν διαφορετικοί όροι.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική επιστροφών πριν προχωρήσουν στην πληρωμή.

Διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται στις αγορές από φυσικά καταστήματα. Όταν ένα προϊόν δεν παρουσιάζει ελάττωμα και ο αγοραστής επιθυμεί απλώς να το επιστρέψει ή να το αντικαταστήσει, η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται πριν από την αγορά για το εάν επιτρέπονται αλλαγές, επιστροφές χρημάτων ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος.

Σε κάθε περίπτωση, τα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν ελαττωματικά προϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από την πολιτική επιστροφών του καταστήματος.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση προβλήματος

Εάν προκύψει διαφωνία με κάποια επιχείρηση σχετικά με την αγορά, την πληρωμή, την παράδοση ή την επιστροφή ενός προϊόντος, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους μέσω των αρμόδιων φορέων.

Για συναλλαγές με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για διασυνοριακές αγορές από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση και υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Οι δύο φορείς συμβάλλουν στην ενημέρωση και στην προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας δυνατότητες διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση διαφορών με προμηθευτές.

Το βασικό μήνυμα ενόψει της Black Friday 2026 είναι ότι οι συμφέρουσες αγορές δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το ύψος της έκπτωσης. Η προσεκτική επιλογή καταστήματος, η σύγκριση τιμών, η ασφάλεια των πληρωμών και η γνώση των δικαιωμάτων επιστροφής αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποφυγή παγίδων και την πραγματοποίηση αγορών με μεγαλύτερη σιγουριά.