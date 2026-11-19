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Η Black Friday της 27ης Νοεμβρίου πλησιάζει, με τα καταστήματα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να προετοιμάζονται για μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους του έτους. Ωστόσο, πίσω από τα εντυπωσιακά ποσοστά μειώσεων, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μπορεί να δείξει αν μια προσφορά είναι πραγματικά συμφέρουσα: η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Ο λεγόμενος κανόνας των 30 ημερών αποτελεί βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων όταν ανακοινώνουν μειώσεις τιμών και αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές.

Η Black Friday πραγματοποιείται φέτος την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές αγορές.

Τι είναι ο κανόνας των 30 ημερών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, οφείλει κατά κανόνα να χρησιμοποιεί ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.

Για παράδειγμα, αν μία ηλεκτρική συσκευή πωλούνταν αρχικά προς 120 ευρώ, στη συνέχεια η τιμή της υποχώρησε στα 90 ευρώ και την Black Friday προσφέρεται προς 75 ευρώ, δεν μπορεί αυτομάτως να διαφημίζεται έκπτωση από τα 120 ευρώ.

Εφόσον δεν συντρέχει η ειδική εξαίρεση των αδιάλειπτων προοδευτικών μειώσεων, η τιμή αναφοράς είναι τα 90 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματική έκπτωση με βάση την τιμή αναφοράς είναι περίπου 16,7% και όχι 37,5%, όπως θα προέκυπτε εάν χρησιμοποιούνταν η αρχική τιμή των 120 ευρώ.

Η διαφορά είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ακριβές ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακό εξοπλισμό και προϊόντα τεχνολογίας.

Τι ισχύει όταν οι εκπτώσεις γίνονται διαδοχικά

Υπάρχει, πάντως, μια ειδική εξαίρεση στον γενικό κανόνα. Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί συνεχόμενες και προοδευτικές μειώσεις τιμών, χωρίς διακοπή, μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να διατηρεί ως τιμή αναφοράς εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση, για διάστημα έως 60 ημερών.

Αντιθέτως, όταν η έκπτωση σταματήσει και στη συνέχεια ξεκινήσει νέα εκπτωτική ενέργεια, εφαρμόζεται εκ νέου ο γενικός κανόνας της χαμηλότερης τιμής των προηγούμενων 30 ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο ποσοστό που αναγράφεται στην εμπορική ανακοίνωση, αλλά να εξετάζουν την πραγματική εξέλιξη της τιμής.

Πώς εντοπίζεται μια παραπλανητική προσφορά

Ένας από τους απλούστερους τρόπους είναι η σύγκριση της τελικής τιμής του ίδιου προϊόντος σε περισσότερα καταστήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναζήτηση με τον ακριβή κωδικό μοντέλου, καθώς δύο συσκευές που μοιάζουν εξωτερικά μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, χρονιά παραγωγής ή εξοπλισμό.

Χρήσιμα είναι επίσης τα εργαλεία ιστορικού τιμών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα, καθώς επιτρέπουν στον καταναλωτή να εξετάσει τις προηγούμενες μεταβολές πριν από την εκπτωτική περίοδο.

Προσοχή χρειάζεται και στις επιπλέον χρεώσεις. Ένα προϊόν μπορεί να εμφανίζεται σε χαμηλότερη τιμή, αλλά το συνολικό κόστος να αυξάνεται λόγω μεταφορικών, εγκατάστασης ή άλλων υπηρεσιών. Η ουσιαστική σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση το τελικό πληρωτέο ποσό και όχι μόνο τη διαφημιζόμενη τιμή.

Τι ισχύει για επιστροφές προϊόντων

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων που αγοράστηκαν με έκπτωση. Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματίες πωλητές, ο καταναλωτής διαθέτει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Το δικαίωμα αυτό δεν καταργείται επειδή το προϊόν αγοράστηκε στη Black Friday. Αντιθέτως, στις αγορές από φυσικό κατάστημα δεν προβλέπεται γενικό δικαίωμα επιστροφής ενός προϊόντος απλώς επειδή ο αγοραστής άλλαξε γνώμη. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η εμπορική πολιτική επιστροφών της επιχείρησης.

Διαφορετική είναι η περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Η νόμιμη εγγύηση και τα δικαιώματα του αγοραστή εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από την έκπτωση.

Οι παγίδες στις ηλεκτρονικές αγορές

Κατά την περίοδο της Black Friday αυξάνεται η προβολή προσφορών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων και διαφημίσεων.

Οι καταναλωτές χρειάζεται να ελέγχουν την ταυτότητα του πωλητή, τους όρους πληρωμής, τον χρόνο παράδοσης και τη δυνατότητα επικοινωνίας με το κατάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι ιστοσελίδες που μιμούνται γνωστά εμπορικά σήματα, εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ή ζητούν τραπεζικά στοιχεία μέσα από συνδέσμους αμφίβολης προέλευσης.

Οι αγορές μέσω γνωστών ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν καταργούν την ανάγκη ελέγχου, αλλά μειώνουν ορισμένους από τους κινδύνους που συνδέονται με άγνωστους πωλητές.

Το σημαντικότερο κριτήριο, πάντως, παραμένει η πραγματική ανάγκη αγοράς. Μια έκπτωση 50% δεν αποτελεί οικονομικό όφελος αν το προϊόν δεν χρειάζεται ο καταναλωτής ή αν η τελική τιμή του παραμένει υψηλότερη από εκείνη που προσφέρουν άλλοι προμηθευτές.

Για τον λόγο αυτό, η καλύτερη προετοιμασία πριν από την Black Friday είναι μια συγκεκριμένη λίστα προϊόντων, ο καθορισμός του διαθέσιμου προϋπολογισμού και ο έλεγχος των τιμών πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες εμπορικές προσφορές.