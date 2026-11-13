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Η Carlsberg ετοιμάζεται να ξεκινήσει επαφές με επενδυτές ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα, ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της δραστηριότητάς της στην Ινδία, μέσω της οποίας θα μπορούσε να αντλήσει έως και 600 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Carlsberg India Ltd., η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας, θα μπορούσε να προχωρήσει στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ακόμη και τον Ιανουάριο του 2027, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Ο δανέζικος όμιλος επιδιώκει αποτίμηση 4 δισ. δολαρίων για την ινδική θυγατρική του, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, της δομής και του χρονοδιαγράμματός της, ενδέχεται να τροποποιηθούν, μεταδίδει το Bloomberg.

Πώληση έως 86,42 εκατ. μετοχών από τη μητρική

Η σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά θα αποτελείται αποκλειστικά από δευτερογενή πώληση υφιστάμενων μετοχών από τη δανέζικη μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η South Asian Breweries Pte. Ltd., εταιρεία του ομίλου Carlsberg, σχεδιάζει να διαθέσει έως 86,42 εκατ. μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Carlsberg India.

Η Carlsberg είχε υποβάλει εμπιστευτικά τα προσχέδια των εγγράφων της αρχικής δημόσιας προσφοράς τον Ιούλιο του 2026, ενώ δημοσιοποίησε την κατάθεσή τους στις 27 Οκτωβρίου.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, ο όμιλος έχει επιλέξει τις Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc. και JPMorgan Chase & Co. για τη διαχείριση της προσφοράς.

Η ώθηση από τη δημόσια εγγραφή της Jio Platforms

Η ισχυρή ζήτηση για την αρχική δημόσια προσφορά της Jio Platforms Ltd., ύψους 3,1 δισ. δολαρίων, που αποτέλεσε ρεκόρ, καθώς και η χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας μετά την εισαγωγή της, έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που εξετάζουν μεγάλες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Η δυνατότητα των επενδυτών να απορροφήσουν προσφορές αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες, οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν σε στάση αναμονής, να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να διατηρήσει την Ινδία μεταξύ των πιο δραστήριων αγορών παγκοσμίως για νέες δημόσιες προσφορές μετοχών και κατά τη διάρκεια του 2027.

Η Carlsberg India ανακοίνωσε έσοδα 87,09 δισ. ρουπιών για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026.

Η εταιρεία λειτουργεί επτά ζυθοποιεία στην Ινδία και, κατά τη χρήση 2026, κατείχε μερίδιο αγοράς 21,9% σε 16 βασικές πολιτείες της χώρας, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.