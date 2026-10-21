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Η CNL Capital ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 16/10/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη στις 21/10/2026, στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως Ευρώ Εκατό Πενήντα Χιλιάδων (€150.000,00), συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.