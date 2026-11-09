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Αγοραστικό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Coca-Cola HBC καταγράφεται στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι διευκρινίσεις από τη Μόσχα για το ενδεχόμενο κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία περιορίζουν τις ανησυχίες που προκάλεσαν το πρόσφατο sell off.

Η μετοχή της Coca-Cola HBC επιχειρεί να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους, εμφανίζοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη που έφτασαν το 8,8%, με την τιμή της να αγγίζει τα 54 ευρώ. Στη συνέχεια, η άνοδος περιορίστηκε κοντά στο 4%, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται στα 51,5 ευρώ, ενώ ο τζίρος ανέρχεται στα 5,4 εκατ. ευρώ.

Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσε η τοποθέτηση του Κρεμλίνου, το οποίο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη επιστολής με αίτημα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την υπαγωγή των περιουσιακών στοιχείων της Coca-Cola HBC στη Ρωσία σε προσωρινή κρατική διαχείριση.

Η δήλωση αφορά τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες ζυθοποιία από τη Σιβηρία είχε ζητήσει από τη ρωσική ηγεσία να θέσει υπό κρατικό έλεγχο τη Multon, θυγατρική της Coca-Cola HBC που δραστηριοποιείται στη ρωσική αγορά.

Από τη χρηματιστηριακή κατάρρευση στην ανοδική αντίδραση

Η σημερινή ανάκαμψη έρχεται έπειτα από μία ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τη μετοχή, με αποκορύφωμα τη συνεδρίαση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, όταν η Coca-Cola HBC κατέγραψε απώλειες 14,12%, κλείνοντας στα 50,50 ευρώ.

Η απότομη πτώση είχε ακολουθήσει την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων εννεαμήνου και την αναβάθμιση των προβλέψεων της διοίκησης για το σύνολο του 2026. Μάλιστα, πριν από την εκδήλωση των μαζικών ρευστοποιήσεων, η μετοχή είχε κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως τα 60,40 ευρώ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για πιθανή παρέμβαση των ρωσικών αρχών στις δραστηριότητες του ομίλου προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους επενδυτές, οδηγώντας σε σημαντικές πωλήσεις. Η πτώση της Coca-Cola HBC είχε επηρεάσει και τη συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στην υποχώρηση του Γενικού Δείκτη κατά 1,92% εκείνη την ημέρα.

Ο ρωσικός κίνδυνος και οι επιφυλάξεις των αναλυτών

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση της ανησυχίας, το ζήτημα της έκθεσης της Coca-Cola HBC στη ρωσική αγορά παραμένει ανοιχτό, καθώς οι δηλώσεις του Κρεμλίνου δεν συνιστούν οριστική διαβεβαίωση για το καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Η σημασία της ρωσικής δραστηριότητας είχε βρεθεί στο επίκεντρο και των αναλύσεων διεθνών επενδυτικών οίκων μετά τη μεγάλη πτώση της μετοχής.

Η Barclays είχε επισημάνει ότι μια ενδεχόμενη απώλεια των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, μαζί με περίπου 1 δισ. ευρώ σε μετρητά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκτιμώμενων λειτουργικών κερδών του 2026 κατά 20% και των κερδών ανά μετοχή κατά 31%.

Από την πλευρά της, η Citi μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στις 40 στερλίνες, από 50,25 στερλίνες προηγουμένως, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση. Ο οίκος εκτίμησε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα γύρω από τις ρωσικές δραστηριότητες εξακολουθεί να επηρεάζει την αποτίμηση της εταιρείας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ισχυρή ανοδική αντίδραση της Δευτέρας λειτουργεί ως προσπάθεια ανάκτησης μέρους των μεγάλων απωλειών, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τον άμεσο κίνδυνο για τη ρωσική παρουσία του ομίλου. Η εξέλιξη της υπόθεσης, ωστόσο, παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια της χρηματιστηριακής πορείας της Coca-Cola HBC.