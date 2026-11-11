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Αύξηση εσόδων κατά 6,1%, στα 4,8 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο αμυντικός όμιλος CSG για το εννεάμηνο του 2026, με τις δραστηριότητες Defence Systems να καταγράφουν ανάπτυξη 9,5%. Τα λειτουργικά κέρδη EBIT διαμορφώθηκαν στα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε ιστορικό υψηλό 18 δισ. ευρώ, με τις παραγγελίες και τις δυνητικές συμβάσεις να φτάνουν συνολικά τα 47 δισ. ευρώ.

Παρά την ισχυρή ζήτηση, ο όμιλος αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το περιθώριο λειτουργικού EBIT το 2026, στο 21% από 24%-25%, λόγω της διάθεσης αποθεμάτων πυρομαχικών τυπικού βεληνεκούς σε χαμηλότερες τιμές και της μεταβολής του μείγματος δραστηριοτήτων. Διατήρησε, ωστόσο, τον στόχο ετήσιων εσόδων 7,4-7,6 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης και την ολοκλήρωση της καθετοποίησης της παραγωγής πυρομαχικών αυξημένου βεληνεκούς έως το τέλος του 2027.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα έσοδα του Εννεάμηνου ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση, με την άνοδο να προέρχεται από τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου CSG στον τομέα Defence Systems. Τα έσοδα του Defence Systems αυξήθηκαν κατά 9,5%. Τα έσοδα του Ομίλου CSG κατά το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2025: 1,7 δισ. ευρώ), αντανακλώντας τον χρόνο εκτέλεσης των παραδόσεων, ιδίως στον τομέα Land Systems, με μέρος των εσόδων να μετατίθεται στο τέταρτο τρίμηνο.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 18 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2025: 15 δισ. ευρώ), με τον τομέα Land Systems να αποτελεί τον μεγαλύτερο επιμέρους συντελεστή, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση του Ομίλου CSG. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και οι υπό διαπραγμάτευση δυνητικές συμβάσεις ανέρχονται σε 47 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (Operating EBIT) του Εννεάμηνου αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση, δηλαδή σε 1,1 δισ. ευρώ, με περιθώριο 23,1%. Το περιθώριο Operating EBIT του Defence Systems διαμορφώθηκε σε 27,9%. Κατά τη διάρκεια του Εννεάμηνου σημειώθηκε μεταβολή στο μείγμα δραστηριοτήτων, με αυξημένη σχετική συνεισφορά του τομέα Land Systems, όπου τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να διαμορφώνονται καθώς τα προγράμματα αναπτύσσονται. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2025: 401 εκατ. ευρώ), με περιθώριο 21,0%. Κατά το τρίτο τρίμηνο επιταχύνθηκαν οι πωλήσεις πυρομαχικών τυπικού βεληνεκούς από τα αποθέματα, σε χαμηλότερες τιμές αγοράς.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές προ φόρων του Εννεάμηνου διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο 200 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο ήταν θετικές. Όπως αναμενόταν, οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης οφείλονταν στη στρατηγική προληπτική συσσώρευση αποθεμάτων. Κατά το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται η εποχική αποκλιμάκωση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικό EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών αυξήθηκε σε 2,4x. Η αύξηση αντανακλά τη διάθεση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω κοινοπραξιών και στρατηγικών συμμετοχών, οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες και την εφοδιαστική βάση του Ομίλου CSG (731 εκατ. ευρώ), καθώς και μέσω χρηματοδότησης για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας βασικών υποπρομηθευτών, προς υποστήριξη της ανάπτυξής του (700 εκατ. ευρώ). Χωρίς τις επενδύσεις αυτές, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικό EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών θα διαμορφωνόταν περίπου στο 1,6x.

Αναχρηματοδοτήθηκαν κύριες πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 3,1 δισ. ευρώ, με μείωση του κόστους δανεισμού κατά 125–150 μονάδες βάσης και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής στα έξι έτη.

Επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για έσοδα μεταξύ 7,4 και 7,6 δισ. ευρώ για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026.

Καθώς η ζήτηση της αγοράς έχει μετατοπιστεί προς τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς, ο Όμιλος CSG επιτάχυνε τις πωλήσεις πυρομαχικών τυπικού βεληνεκούς από τα αποθέματά του, σε χαμηλότερες τιμές αγοράς σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη αυτή, καθώς και την αναμενόμενη ισχυρή ανάπτυξη του τομέα Land Systems προς το τέλος του έτους, όπου τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να διαμορφώνονται καθώς τα προγράμματα αναπτύσσονται, ο Όμιλος CSG αναμένει πλέον περιθώριο Operating EBIT περίπου 21% για το οικονομικό έτος 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 24–25%.

Λόγω των μεγαλύτερων χρόνων παράδοσης για τα πυρομαχικά αυξημένου βεληνεκούς και τα προϊόντα του τομέα Land Systems, μέρος των παραδόσεων μετατίθεται στο 2027, μαζί με την αντίστοιχη αποκλιμάκωση του κεφαλαίου κίνησης και την αποδέσμευση ταμειακών διαθεσίμων. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος CSG αναμένει πλέον το καθαρό κεφάλαιο κίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 35% των εσόδων για το οικονομικό έτος 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για επίπεδο κάτω από 20%.

Επιβεβαιώνεται η μεσοπρόθεσμη χρηματοοικονομική πρόβλεψη του Ομίλου CSG. Η ολοκλήρωση της μετάβασης σε πλήρως καθετοποιημένη, εσωτερική παραγωγή πυρομαχικών αυξημένου βεληνεκούς αναμένεται να στηρίξει το μεσοπρόθεσμο περιθώριο Operating EBIT, με τη στρατηγική καθετοποίησης να παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027.

Ο Michal Strnad, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CSG, δήλωσε:

«Συνολικά, ο Όμιλος CSG κατέγραψε καλές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση και κατά 9,5% στον τομέα Defence Systems, ενώ συνεχίζουμε να εκτελούμε αποτελεσματικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών μας. Ο χρόνος εκτέλεσης των παραδόσεων και το μείγμα δραστηριοτήτων επηρέασαν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Έσοδα που αναμέναμε να αναγνωριστούν κατά το τρίτο τρίμηνο θα αναγνωριστούν πλέον στο τέταρτο τρίμηνο. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, μεταξύ άλλων, για πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, καθώς και για προϊόντα του τομέα Land Systems. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην πρόβλεψη εσόδων για το σύνολο του έτους.

Η δυναμική των παραγγελιών διατηρήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το τρίτο τρίμηνο. Στην Πολωνία, οι συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ που υπογράψαμε με τις HSW και Dezamet αναβάθμισαν τη συνεργασία μας με την Polska Grupa Zbrojeniowa σε στρατηγικό επίπεδο. Παράλληλα, θα διαδραματίσουμε κεντρικό ρόλο σε ένα σημαντικό πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της Λετονίας, με το αυτοκινούμενο οβιδοβόλο MORANA στον πυρήνα του, ενώ εξασφαλίσαμε παραγγελίες για οχήματα γεφυροφόρων αρμάτων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Στον τομέα των μικρών διαμετρημάτων, επιλεχθήκαμε για την προμήθεια των αστυνομικών δυνάμεων και των πέντε σκανδιναβικών χωρών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αποκτούμε με επιτυχία μεγαλύτερο έλεγχο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Η εξαγορά της μονάδας στο Gnaschwitz της Γερμανίας εντάσσει την παραγωγή νιτρογλυκερίνης στις εσωτερικές μας δραστηριότητες και, μαζί με τη μονάδα νιτροκυτταρίνης στο Walsrode, εδραιώνει την παραγωγική μας βάση ενεργειακών υλικών στη Γερμανία. Η πλήρης εσωτερική παραγωγή ενεργειακών υλικών έως το τέλος του 2027 αποτελεί τον βασικό μοχλό της μελλοντικής αύξησης των περιθωρίων κέρδους. Παραμένουμε εντός του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και για την επίτευξη παραγωγικής δυναμικότητας 1,1 εκατ. βλημάτων έως την ίδια ημερομηνία.

Σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της παρουσίας μας στις ΗΠΑ. Κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεκινήσαμε τις εργασίες κατασκευής του Future Artillery Complex στην Αϊόβα, ιδρύσαμε την CSG Land Systems North America στο Μίσιγκαν και ανακοινώσαμε την έναρξη παραγωγής κινητήρων αεριώθησης από τη Firecrest Aerospace στο Ουισκόνσιν. Ο Όμιλος CSG εξασφάλισε επίσης συμφωνία-πλαίσιο με τον Στρατό των ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής πυρομαχικών, στο πλαίσιο προγράμματος ύψους 4,2 δισ. δολαρίων. Σε συνδυασμό με τη δραστηριότητά μας Ammo+, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη θέση μας ως μακροπρόθεσμου βιομηχανικού εταίρου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για το μέλλον του Ομίλου CSG. Τον Οκτώβριο, εισήλθαμε στη διαστημική αγορά, αποκτώντας τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου της MDA Space, μιας κορυφαίας εισηγμένης εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας με παγκόσμια παρουσία. Η είσοδός μας στον διαστημικό τομέα αποτελεί φυσική επέκταση των δυνατοτήτων μας στους κλάδους της άμυνας και της αεροδιαστημικής και, σε βάθος χρόνου, θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του 2026, ο Όμιλος CSG προχώρησε σε αναπροσαρμογή της εφοδιαστικής του αλυσίδας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για πυρομαχικά αυξημένου βεληνεκούς. Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, σχεδόν το σύνολο της εσωτερικής παραγωγής πυρομαχικών αφορούσε πυρομαχικά αυξημένου βεληνεκούς. Η εκτεταμένη εσωτερική παραγωγική μας δυναμικότητα και η καθετοποίησή μας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα ενεργειακών υλικών μάς παρέχουν σημαντικό πλεονέκτημα στην κάλυψη των αναγκών αυτής της αγοράς. Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα περιθώρια κέρδους επηρεάστηκαν προσωρινά και αρνητικά, καθώς διαθέσαμε τα αποθέματα πυρομαχικών τυπικού βεληνεκούς σε χαμηλότερες τιμές αγοράς. Η μετάβαση σε πλήρως καθετοποιημένη και κατά 100% εσωτερική παραγωγή πυρομαχικών αυξημένου βεληνεκούς θα ενισχύσει τη δυνατότητά μας να επιτύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για το περιθώριο Operating EBIT.

Ο Όμιλος CSG εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, ώστε να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες και μακροπρόθεσμες δυναμικές της αμυντικής αγοράς στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να ανταποκριθεί στη σταθερή και εντεινόμενη ζήτηση που καταγράφουμε για τις λύσεις μας. Παραμένουμε εντός τροχιάς για την επίτευξη καλών επιδόσεων στο σύνολο του έτους.»