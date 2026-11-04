Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η CVS Health σχεδιάζει να διασπαστεί σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες έως τις αρχές του 2028, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές διασπάσεις στην ιστορία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Η απόφαση θα αναιρούσε ουσιαστικά τη γιγαντιαία εξαγορά της ασφαλιστικής Aetna έναντι 78 δισ. δολαρίων και θα αποσυναρμολογούσε τον κάθετα ενοποιημένο όμιλο υπηρεσιών υγείας που δημιουργήθηκε το 2018.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των περίπου 9.000 φαρμακείων λιανικής της CVS από τη μεγάλη ασφαλιστική της δραστηριότητα και την εταιρεία διαχείρισης φαρμακευτικών παροχών Caremark, έναν από τους τρεις μεγαλύτερους οργανισμούς αυτού του είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή στη στρατηγική του κολοσσού της υγείας, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες δύο δεκαετίες προσπαθώντας να μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό υπηρεσιών υγείας, όπου οι καταναλωτές θα μπορούσαν να καλύπτουν όλες τις σχετικές ανάγκες τους. σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κίνηση έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία το επιθετικό σχέδιο εξυγίανσης της CVS, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Τζόινερ, εμφανίζει σημαντική πρόοδο.

Η εταιρεία επιδιώκει περικοπές κόστους ύψους 2 δισ. δολαρίων, κλείσιμο καταστημάτων, αναδιοργάνωση της διοικητικής της ομάδας και περιορισμό του κόστους που συνδέεται με τα ασφαλιστικά προγράμματα Medicare Advantage.

Από τότε που ο Τζόινερ ανέλαβε την ηγεσία της CVS, τον Οκτώβριο του 2024, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου 70%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας στα 117 δισ. δολάρια.

Δύο νέες εισηγμένες εταιρείες έως το 2028

Οι δύο εταιρείες που θα προκύψουν από τη διάσπαση θα είναι αμφότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Η μία θα διατηρήσει την επωνυμία CVS Health και θα συνεχίσει να διοικείται από τον Τζόινερ.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CVS θα αποκτήσουν μετοχές και στις δύο εταιρείες μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού.

Η δραστηριότητα των φαρμακείων της CVS κατέγραψε πωλήσεις 37,66 δισ. δολαρίων το 2025, ενώ ο ασφαλιστικός τομέας εμφάνισε έσοδα 36,29 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ο κλάδος υπηρεσιών υγείας της εταιρείας πραγματοποίησε έσοδα 51,24 δισ. δολαρίων.

Την Τρίτη, η CVS ανέφερε ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει την ασφαλιστική της δραστηριότητα και την Caremark στην ίδια εταιρεία με την Oak Street Health, που δραστηριοποιείται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη Signify Health, η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον, και τη δραστηριότητα εξειδικευμένων φαρμάκων του ομίλου.

Η διάσπαση είχε εξεταστεί ξανά το 2024

Δεν είναι η πρώτη φορά που η CVS εξετάζει το ενδεχόμενο διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της.

Τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία είχε προσλάβει συμβούλους στο πλαίσιο στρατηγικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διάσπασης του τομέα λιανικής πώλησης φαρμάκων από τον ασφαλιστικό της βραχίονα.

Παρά το γεγονός ότι το σενάριο είχε τεθεί και στο παρελθόν, ο αναλυτής της Leerink Partners, Μάικλ Τσέρνι (Michael Cherny), ανέφερε σε σημείωμά του την Τρίτη ότι η απόφαση για τη διάσπαση «μοιάζει με απόλυτο σοκ».

Ωστόσο, επισήμανε ότι η δραστηριότητα των φαρμακείων λιανικής παρουσιάζει καλές επιδόσεις, καθώς η CVS κερδίζει μερίδια αγοράς από ανταγωνιστές της.

Παράλληλα, τα μικτά περιθώρια κέρδους δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης χάρη στο CostVantage, το νέο μοντέλο αποζημίωσης των φαρμακείων που παρουσίασε η εταιρεία πέρυσι.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως οι προοπτικές μιας αυτόνομης δραστηριότητας φαρμακείων λιανικής, η οποία θα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική κλίμακα και διαπραγματευτική ισχύ από μόνη της, να είναι σήμερα ισχυρότερες από ό,τι στο παρελθόν», έγραψε ο Τσέρνι.

Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι ένας ακόμη λόγος για τη διάσπαση θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια αποφυγής των επίμονων ελέγχων από πολιτειακά νομοθετικά σώματα σχετικά με τον βαθμό κάθετης ενοποίησης της εταιρείας.

Στο μικροσκόπιο της Ουάσιγκτον οι διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών

Το ενδεχόμενο διάσπασης της CVS προκύπτει επίσης σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης φαρμακευτικών παροχών, γνωστές ως Pharmacy Benefit Managers (PBMs).

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα αυστηρότερο έλεγχο τόσο στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή και των δύο μεγάλων κομμάτων, όσο και σε επίπεδο αμερικανικών πολιτειών.

Οι PBMs διαπραγματεύονται τις τιμές των φαρμάκων και διαχειρίζονται τις παροχές συνταγογραφούμενων φαρμάκων για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και εργοδοτών.

Ωστόσο, έχουν δεχθεί επικρίσεις για τις αδιαφανείς πρακτικές τιμολόγησης, την αυξανόμενη ισχύ τους στην αγορά και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων όταν ανήκουν σε ομίλους που λειτουργούν ταυτόχρονα ασφαλιστικές εταιρείες και φαρμακεία.

Τον Φεβρουάριο, το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε μεταρρυθμίσεις για τις PBMs, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποζημιώνονται στο πλαίσιο του Medicare Part D, του προγράμματος κάλυψης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Την ίδια στιγμή, ολοένα περισσότερες αμερικανικές πολιτείες προχωρούν σε μέτρα για τον περιορισμό της δυνατότητας των PBMs να κατέχουν φαρμακεία.