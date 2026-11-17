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Την παρουσία της στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού πολυτελείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενισχύει η D-Marin, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ανάληψης της πλήρους διαχείρισης δύο σημαντικών μαρινών στο Ντουμπάι, της Palm Jumeirah Marina και της Dubai Islands Marina.

Η εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει τη λειτουργία των δύο εγκαταστάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, ολοκλήρωσε πλέον τη μεταβατική περίοδο, εντάσσοντάς τες πλήρως στο διεθνές δίκτυό της.

Με τη συγκεκριμένη επέκταση, η D-Marin διευρύνει τη συνεργασία της με την Dubai Holding και αυξάνει σε επτά τις μαρίνες που διαχειρίζεται στο Ντουμπάι, με συνολική δυναμικότητα 1.286 θέσεων ελλιμενισμού. Στο χαρτοφυλάκιό της στην περιοχή περιλαμβάνεται επίσης το J1 Beach Anchorage.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου σε διεθνείς προορισμούς υψηλής ζήτησης για σκάφη αναψυχής, με έμφαση στην ποιότητα των υποδομών, στις εξατομικευμένες υπηρεσίες και στη βιώσιμη λειτουργία των μαρινών.

Δύο νέοι προορισμοί στο χαρτοφυλάκιο της D-Marin

Η Palm Jumeirah Marina, που βρίσκεται στο εμβληματικό τεχνητό νησί Palm Jumeirah, διαθέτει 521 θέσεις ελλιμενισμού και προσφέρει άμεση πρόσβαση στον Αραβικό Κόλπο.

Οι εγκαταστάσεις της απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και επισκέπτες σκαφών που αναζητούν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές με ιδιωτικότητα και πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής του Ντουμπάι.

Οι δύο επιμέρους μαρίνες συνδέονται μέσω ειδικής υπηρεσίας μεταφοράς με ηλεκτροκίνητα οχήματα, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των επισκεπτών εντός των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, οι πελάτες μπορούν να αξιοποιούν προνομιακές υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε επιλεγμένα αγκυροβόλια και ιδιωτικές προβλήτες, κρατήσεις κατά προτεραιότητα, ειδικές προσφορές και προνόμια σε εστιατόρια, beach clubs και χώρους αναψυχής.

Από την πλευρά της, η Dubai Islands Marina, στη βόρεια ακτογραμμή της πόλης, διαθέτει 248 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους από 9 έως 47 μέτρα, καθώς και 40 θέσεις χερσαίας φύλαξης για ρυμουλκούμενα σκάφη μήκους έως 20 μέτρων.

Η τοποθεσία της προσφέρει απευθείας πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα και οργανωμένους χώρους αγκυροβολίας, εξυπηρετώντας τόσο σύντομες θαλάσσιες εξορμήσεις όσο και μεγαλύτερα ταξίδια στον Αραβικό Κόλπο.

Επενδύσεις σε βιωσιμότητα και αναβάθμιση υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της, η D-Marin σχεδιάζει, σε συνεργασία με τοπικούς στρατηγικούς εταίρους, επενδυτικές παρεμβάσεις με επίκεντρο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, προτεραιότητα δίνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Αντίστοιχα, στον τομέα της εξυπηρέτησης προβλέπεται αναβάθμιση των υπηρεσιών concierge, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών και στενότερη συνεργασία με επιχειρήσεις ναύλωσης σκαφών.

Οι πελάτες των μαρινών έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προγράμματα προνομίων του δικτύου, μεταξύ των οποίων το Happy Berth Days, που προσφέρει έως και επτά ημέρες δωρεάν ελλιμενισμού σε μαρίνες της D-Marin.

Νέες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

Η επέκταση της εταιρείας συνοδεύεται από νέες διακρίσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι Port de La Mer Marina και Palm Jumeirah Marinas έλαβαν την πιστοποίηση Γαλάζια Σημαία για την περίοδο 2026–2027, ενώ η Marsa Al Arab Marina εξασφάλισε την ανανέωση της αντίστοιχης πιστοποίησης για ακόμη ένα έτος.

Η τελευταία διαθέτει επιπλέον τις πιστοποιήσεις 5 Gold Anchors της TYHA, International Clean Marina και Superyacht Ready, οι οποίες συνδέονται με διεθνή πρότυπα λειτουργίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξυπηρέτησης μεγάλων σκαφών αναψυχής.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις ενισχύουν τη στρατηγική της D-Marin για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική για την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Αναφερόμενος στη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας, ο Σελτσούκ Μπαλτσί, διευθύνων σύμβουλος της D-Marin στο Ντουμπάι, τόνισε ότι η προσθήκη των δύο μαρινών δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή.

«Με την ένταξη των Palm Jumeirah Marina και Dubai Islands Marina στο portfolio μας, έχουμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης μαρινών με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις ανάγκες των πελατών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η D-Marin συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας του yachting, εντάσσοντας στο δίκτυό της προορισμούς με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Η επέκταση στο Ντουμπάι αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της στον κλάδο των πολυτελών μαρινών.

Παράλληλα, συνδέεται με τη φιλοδοξία του Ντουμπάι να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους για superyachts, προσελκύοντας περισσότερα μεγάλα σκάφη αναψυχής και επενδύσεις σε υποδομές θαλάσσιου τουρισμού.