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Στις αγορές χρέους επιστρέφει η Microsoft έπειτα από περισσότερα από εννέα χρόνια, σχεδιάζοντας μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, ύψους περίπου 25 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αποτυπώνει τη στροφή των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων του πλανήτη προς τον δανεισμό, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν ολοένα περισσότερα κεφάλαια, ακόμη και από εταιρείες που διαθέτουν τεράστια ταμειακά αποθέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το Bloomberg, η Microsoft σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 25 δισ. δολάρια μέσω της πρώτης έκδοσης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από εννέα χρόνια.

Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία γίνεται ο τελευταίος μεγάλος τεχνολογικός όμιλος που στρέφεται στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου έχουν στραφεί τον τελευταίο χρόνο στην έκδοση ομολόγων και στην άντληση κεφαλαίων μέσω μετοχών, προκειμένου να καλύψουν τις τεράστιες δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της AI.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στρατηγικής για τους κολοσσούς της Silicon Valley, οι οποίοι παραδοσιακά χρηματοδοτούσαν τις επενδύσεις τους αξιοποιώντας τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμά τους.

Έως 10 σειρές ομολόγων με διάρκεια από 2 έως 40 χρόνια

Συγκεκριμένα, η Microsoft σχεδιάζει να εκδώσει χρέος σε έως και 10 διαφορετικές σειρές ομολόγων, με διάρκειες που κυμαίνονται από δύο έως 40 χρόνια.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το συνολικό ύψος της έκδοσης, το οποίο ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Τη διαχείριση της ομολογιακής έκδοσης έχουν αναλάβει οι Wells Fargo, JPMorgan Chase και UBS Group AG, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σημειωτέον ότι η πληροφορία για τη μεγάλη ομολογιακή έκδοση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις της οικονομικής διευθύντριας της Microsoft, Έιμι Χουντ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η Χουντ είχε αναφέρει ότι η Microsoft θα επιδιώξει να αξιοποιήσει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης «όταν θεωρούμε ότι είναι συμφέρον να το κάνουμε», επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης των ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ομίλου.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν τεράστια ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Microsoft ξεχωρίζει από Alphabet και Meta στις ταμειακές ροές

Οι πληροφορίες ήρθαν με φόντο τις ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι τεχνολογικές μετοχές κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, στη Wall Street.

Η μετοχή της ίδιας της Microsoft έφτασε να υποχωρεί έως και 1%, πριν περιορίσει σημαντικά τις απώλειες αυτές, δεδομένου ότι η εταιρεία ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις υπηρεσιών cloud κατά το τρέχον τρίμηνο, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων τριμήνου.

Η Microsoft αναμένει ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το τρέχον δημοσιονομικό έτος, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή την ξεχωρίζει από άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και παρόχους υπολογιστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να καταναλώνουν σημαντικά ποσά μετρητών για να χρηματοδοτήσουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων τους.

Η «έκρηξη» των ομολογιακών εκδόσεων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Microsoft δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι των ΗΠΑ στρέφονται μαζικά στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μόνο από τις λεγόμενες «Magnificent Seven», η Amazon άντλησε περίπου 53 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2026 μέσω εκδόσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, ενώ τον Ιούλιο επέστρεψε στην αμερικανική αγορά με νέα έκδοση 25 δισ. δολαρίων.

Η Alphabet προχώρησε σε έκδοση ομολόγων 20 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο και ακολούθησε νέα άντληση 25 δισ. δολαρίων τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα, η Meta, μετά την έκδοση 30 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο του 2025, επέστρεψε τον Απρίλιο του 2026 με ομόλογα ύψους 25 δισ. δολαρίων, ενώ ανακοίνωσε πρόσφατα και φιλόδοξο σχέδιο άντλησης σχεδόν 100 δισ. δολαρίων μέσω μετοχικών εκδόσεων.

Εκτός της ομάδας των «Magnificent Seven», η Oracle έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στο κύμα δανεισμού, με έκδοση 25 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο.

Η έκταση της στροφής είναι εντυπωσιακή: σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι Amazon, Alphabet, Meta και Oracle είχαν αντλήσει περίπου 194 δισ. δολάρια από ομολογιακές εκδόσεις έως τις 7 Ιουλίου 2026, ποσό αυξημένο κατά 79% σε σχέση με το σύνολο του 2025.

Η Goldman Sachs, σε ανάλυση της, έχει εκτιμήσει ότι οι εκδόσεις ομολόγων των πέντε μεγαλύτερων παρόχων υπολογιστικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, θα μπορούσαν να φτάσουν τα 250 δισ. δολάρια φέτος και τα 400 δισ. δολάρια το 2027, αναδεικνύοντας τη ριζική αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης της τεχνολογικής βιομηχανίας.