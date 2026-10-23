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Μια νέα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στην Ελλάδα έρχεται να επιβεβαιώσει τη «στενή σχέση» που εξακολουθεί να αναπτύσσεται ανάμεσα στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις fintech εταιρείες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες των τραπεζών.

Η Wealthyhood –νεοφυής εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και Έλληνες στην ομάδα της- κατέγραψε ένα ακόμα deal στο ενεργητικό της, έναν χρόνο και λίγο παραπάνω από την άφιξή της στην ελληνική αγορά, ένα deal που την συνδέει πλέον και με την Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, αυτή η συμπόρευσή τους επιτυγχάνεται μέσω της «έξυπνης» επενδυτικής πλατφόρμας της Wealthyhood.

Σύμφωνα με διαθέσιμες -δημόσια- πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να βρουν στη νέα ενότητα «Επενδύσεις»* του Next by NBG, εκπαιδευτικό περιεχόμενο για βασικές επενδυτικές έννοιες και να εξασφαλίσουν, παράλληλα, πρόσβαση στις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ, συνιδρυτής και CEO της οποίας είναι ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης.

Μέσω της σχετικής διαδικασίας, ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να επενδύσει σε διεθνείς μετοχές εισηγμένων σε Χρηματιστήρια και σε ETFs (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια – Exchange-Traded Funds) με ελάχιστη επένδυση μόλις από 1 ευρώ, όπως και σε τμήματα μετοχών (κλασματικές μετοχές – fractional shares).

Η τράπεζα εξηγεί ότι ο χρήστης της πλατφόρμας θα είναι εφικτό να παρακολουθεί την πορεία των μετοχών του «με μια ματιά» από το Next.

Δηλαδή:

Την αξία και την ημερήσια απόδοση των επενδύσεών του.

Τη συνολική αξία του επενδυτικού του λογαριασμού.

Το διαθέσιμο υπόλοιπό του για νέες επενδυτικές κινήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Μάρτιο η Wealtyhood σήκωσε νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 6 εκατ. ευρώ με βασικό επενδυτή την Τράπεζα Κύπρου με νέα συμμετοχή της Genesis Ventures.

Η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με τη fintech Wealthyhood περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εμπορική συνεργασία, αν και περισσότερα για τις λεπτομέρειες που τη συνοδεύουν θα γίνουν γνωστές όταν θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ανακοινώσεις.