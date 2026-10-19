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Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν η ALTUS-LSA, κορυφαία ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, UAV/S), και η S. CARFIL S.A., θυγατρική της κρατικής αμυντικής εταιρείας της Ρουμανίας C.N. ROMARM S.A, θέτοντας τις βάσεις για στρατηγική συνεργασία στους τομείς των μη επανδρωμένων συστημάτων, των συστημάτων αναχαίτισης και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η συνεργασία συνδυάζει την εξειδίκευση της ALTUS-LSA στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση προηγμένων μη επανδρωμένων πλατφορμών και συστημάτων αναχαίτισης με την τεχνογνωσία της CARFIL στην παραγωγή πυρομαχικών και τις δυνατότητες δοκιμών και βιομηχανικής υποστήριξης αμυντικών συστημάτων.

Με έτος ίδρυσης το 1922 και έδρα το Μπρασόβ της Ρουμανίας, η S. CARFIL S.A. διαθέτει μακρά ιστορία και σημαντική εμπειρία στην αμυντική βιομηχανία, με εξειδίκευση στην κατασκευή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Ως θυγατρική της C.N. ROMARM S.A., συμβάλλει στην ενίσχυση των βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της Ρουμανίας στον τομέα της άμυνας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η S. CARFIL S.A. θα παρέχει πυρομαχικά για τα συστήματα αναχαίτισης της ALTUS LSA, ενώ οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν ευκαιρίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας θέτοντας τις βάσεις για κοινή βιομηχανική ανάπτυξη των πλατφορμών βαρέος φορτίου και των συστημάτων αναχαίτισης της ALTUS στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις της CARFIL θα αξιοποιηθούν για δοκιμές, αξιολόγηση και επίδειξη προηγμένων μη επανδρωμένων λύσεων.

Οι δύο πλευρές θα εξετάσουν επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας στην έρευνα, την εκπαίδευση, την τεχνική υποστήριξη και την προώθηση αμυντικών λύσεων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της ALTUS -LSA με την S. CARFIL S.A., ο Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA τόνισε ότι «η συνεργασία με την S. CARFIL S.A. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας ισχυρής ελληνορουμανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Συνδυάζοντας την τεχνολογική εξειδίκευση της ALTUS με τις βιομηχανικές δυνατότητες και την εμπειρία της CARFIL, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε λύσεις που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ παράλληλα δημιουργούν προοπτικές για κοινή παρουσία σε συμμαχικές και διεθνείς αγορές».

Ο Mircea Petru Tantau, Γενικός Διευθυντής της S. CARFIL S.A., δήλωσε: «Για την S. CARFIL S.A., η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τις βιομηχανικές δυνατότητές μας στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Πιστεύουμε ότι οι στρατηγικές συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και στη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων για τις αγορές του αύριο».

«Μέσα από τη συνεργασία τους, η ALTUS LSA και η S. CARFIL S.A. φιλοδοξούν να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη σχέση με ουσιαστικό βιομηχανικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις αμυντικές βιομηχανίες Ελλάδας και Ρουμανίας και μια ισχυρότερη κοινή παρουσία στις διεθνείς αγορές», καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση.