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Η DeepSeek παρουσίασε νέα αναβάθμιση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, υποστηρίζοντας ότι είναι ταχύτερη, πιο αποδοτική και πιο «ελαφριά», εντείνοντας τον ανταγωνισμό της κινεζικής εταιρείας με τους αμερικανικούς κολοσσούς OpenAI και Anthropic, αλλά και με εγχώριους ανταγωνιστές όπως οι Moonshot Kimi και Z.ai.

Η εταιρεία παρουσίασε το V4.1-Flash-1017 το απόγευμα του Σαββάτου, με σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι η νέα έκδοση προσφέρει καλύτερες επιδόσεις στα benchmarks, ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών και μικρότερες απαντήσεις σε σχέση με την προηγούμενη.

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της DeepSeek, καθώς και μέσω της πλατφόρμας API για developers.

Η ταχύτητα με την οποία η DeepSeek παρουσιάζει νέες εκδόσεις αναδεικνύει την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα open-weight μοντέλα της Κίνας και στα ιδιόκτητα μοντέλα των αμερικανικών εταιρειών, τα οποία εμφανίζουν κορυφαίες επιδόσεις, αλλά έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος.

🚀 Today’s DeepSeek Harness 0.2.1 release supports the new DeepSeek-V4.1-Flash-1017 model. The new model was specifically optimized for @DeepSeekHarness during training, improving task performance while shortening task runtime and reducing output usage and token costs. To take full advantage of the new model’s capabilities, please upgrade to DeepSeek Harness 0.2.1-rc.1 or later. — DeepSeek Harness (@DeepSeekHarness) October 17, 2026

Βελτιώσεις σε reasoning, coding και AI agents

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας, η νέα έκδοση προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην επαγωγική σκέψη, τον προγραμματισμό, τις agentic εργασίες και τα visual benchmarks.

Η νέα έκδοση επεκτείνει τις δυνατότητες του μοντέλου σε εφαρμογές που κυμαίνονται από τη δημιουργία παιχνιδιών έως το 3D modeling.

Η DeepSeek χαρακτηρίζει το V4.1-Flash-1017 ως μικρότερη αναβάθμιση της προηγούμενης έκδοσης V4.1-Flash, με στόχο να συνδυάσει καλύτερες επιδόσεις με χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος.

Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης τις επιδόσεις του νέου μοντέλου σε διάφορα benchmarks. Στο Humanity’s Last Exam (HLE), η βαθμολογία του V4.1-Flash-1017 κινήθηκε από 36,8 έως 42,6, έναντι 36,8 έως 39,1 για το V4.1-Flash.

Το HLE αξιολογεί την ικανότητα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να απαντούν σε χιλιάδες ερωτήσεις που αφορούν μαθηματικά, επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Πιέσεις από τις αυξημένες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος

Η νέα παρουσίαση έρχεται λίγες ημέρες μετά από διακοπή λειτουργίας περίπου πέντε ωρών για τη DeepSeek, κατά την οποία οι servers της εταιρείας δεν ήταν προσβάσιμοι.

Ορισμένοι ειδικοί απέδωσαν το πρόβλημα σε ανεπαρκείς υπολογιστικούς πόρους. Οι επιβραδύνσεις και οι διακοπές λειτουργίας έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς τα μοντέλα της DeepSeek, τα οποία προσφέρονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από developers.

Η νέα έκδοση αποτελεί συνέχεια της V4.1-Flash, που παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η DeepSeek είχε τότε προσφέρει το μοντέλο με τόσο μεγάλη έκπτωση, ώστε οι μετοχές ανταγωνιστών, όπως η MiniMax, η Z.ai και ακόμη και η Alibaba, η οποία αναπτύσσει τα μοντέλα Qwen, σημείωσαν ισχυρές απώλειες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η τελευταία αναβάθμιση επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω το πλεονέκτημα της DeepSeek, προσφέροντας ένα μοντέλο ισχυρότερο, ταχύτερο και πιο συμπαγές από τον προκάτοχό του.