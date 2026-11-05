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Το ορόσημο των 100.000 εγγεγραμμένων πελατών στην Ελλάδα ξεπέρασε το PPC blue app, η εφαρμογή ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ blue, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής συμβαδίζει με τη συνεχή επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ blue, το οποίο διαθέτει πλέον περισσότερα από 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.000 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Εντοπισμός και κράτηση ταχυφορτιστών μέσω της εφαρμογής

Μέσω του PPC blue app, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν διαθέσιμα σημεία φόρτισης, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κατάστασή τους και να πραγματοποιούν κρατήσεις σε ταχυφορτιστές DC και HPDC.

Παράλληλα, η υπηρεσία PPC blueTrips επιτρέπει τον προγραμματισμό μεγαλύτερων διαδρομών, με δυνατότητα οργάνωσης των απαραίτητων στάσεων φόρτισης πριν από την αναχώρηση.

Η εφαρμογή παρέχει επίσης πρόσβαση στο ιστορικό φορτίσεων και συναλλαγών, ενώ οι εγγεγραμμένοι πελάτες μπορούν να επωφελούνται από ειδικές εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αποκλειστικές υπηρεσίες. Η εγγραφή πραγματοποιείται δωρεάν μέσω του PPC blue app.

Περισσότερα από 750 σημεία ταχυφόρτισης και 52 ΔΕΗ blue Hubs

Η ΔΕΗ blue συνεχίζει την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, επεκτείνοντας την παρουσία της σε αστικά κέντρα, βασικούς οδικούς άξονες και δημοφιλείς προορισμούς.

Σήμερα, το δίκτυό της περιλαμβάνει περισσότερα από 750 σημεία ταχυφόρτισης DC και HPDC, καθώς και 52 ΔΕΗ blue Hubs, ενισχύοντας τις επιλογές γρήγορης φόρτισης για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παράλληλη ανάπτυξη του φυσικού δικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών επιτρέπει στη ΔΕΗ blue να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης, καλύπτοντας κάθε στάδιο της μετακίνησης, από τον σχεδιασμό του ταξιδιού και την αναζήτηση φορτιστή μέχρι τη φόρτιση στον τελικό προορισμό.