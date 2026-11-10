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Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στην Ουγγαρία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που υπεγράφη την 7η Αυγούστου 2026 για την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος άνω των 2 GW.

Η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της PPC Hungary Holding Kft., απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA δώδεκα (12) θυγατρικές της στην Ουγγαρία, οι οποίες κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,1 GW (φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση ενέργειας). Από τα έργα αυτά, 5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 82 MW είναι σε λειτουργία, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων, με σημαντική εξειδίκευση και βαθιά γνώση της ουγγρικής αγοράς.

Με την ολοκλήρωση του σκέλους της Ουγγαρίας, η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου 2026, έχει πλέον ολοκληρωθεί στο σύνολό της.