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Η ΔΕΗ Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η Επιτροπή) απέστειλε στις 13 Νοεμβρίου 2026 μια Συμπληρωματική Ανακοίνωση Αιτιάσεων (Supplementary StatementofObjections) στη ΔΕΗ. Αποτελεί την συνέχεια της Κοινοποίησης Αιτιάσεων που η Επιτροπή είχε αποστείλει τον Φεβρουάριο 2024, σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),όπως είχε ανακοινωθεί τότε από την ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε με τον έλεγχο στα γραφεία της ΔΕΗ τον Φεβρουάριο 2017 και οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021. Η ΔΕΗ έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Οι αιτιάσεις της Επιτροπής σχετίζονται με την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η υπόθεση αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά της.

Η Συμπληρωματική Ανακοίνωση Αιτιάσεων αποτελεί ένα ακόμα βήμα της έρευνας και όπως τονίζει και η Επιτροπή στη δήλωσή της, η επίδοση της δεν προδικάζει το

αποτέλεσμα της έρευνας.