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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Γ΄ τριμήνου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 21.474.035 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 20.785.010 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7.859.243 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.517.966 χιλ. ευρώ.

1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 24,3%.

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 16,9%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 12,8%.

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,7%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας, αύξηση 6,3%.

Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 5,6%.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 6,1%.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 6,0%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μείωση 0,5%.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 12.360.250 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 12.179.684 χιλ. ευρώ.

3.2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 5.756.126 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.549.098 χιλ. ευρώ.