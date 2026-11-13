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Με τον ενεργειακό κλάδο να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας, οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οδεύουν προς την ισχυρότερη τριμηνιαία αύξηση κερδών της τελευταίας τετραετίας. Τα τελευταία στοιχεία της LSEG I/B/E/S δείχνουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες, οδηγώντας τους αναλυτές σε διαδοχικές αναβαθμίσεις των προβλέψεών τους.

Ειδικότερα, τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 25%, έναντι εκτίμησης για άνοδο 23,6% μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική εβδομάδα ανοδικής αναθεώρησης των προβλέψεων, καθώς η μέχρι στιγμής εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας αποδεικνύεται καλύτερη από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η εκτίμηση βασίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει 212 εταιρείες του STOXX 600, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των αναλυτών για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τις επιδόσεις τους.

Η ενέργεια εκτοξεύει την κερδοφορία

Ο βασικός παράγοντας πίσω από τη σημαντική ενίσχυση των εταιρικών κερδών είναι η ενέργεια, η οποία εμφανίζει επιδόσεις που απέχουν αισθητά από εκείνες των υπόλοιπων κλάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 153,4% στο τρίτο τρίμηνο, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 139%.

Η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή συνδέεται με την άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, καθώς και με τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια διύλισης, που ενίσχυσαν σημαντικά τις επιδόσεις των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της Shell και της TotalEnergies, οι οποίες ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη τους από το 2022. Οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί επωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά και από τα περιθώρια διύλισης, τα οποία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Διαφορετική εικόνα χωρίς τον ενεργειακό κλάδο

Παρά τη συνολικά ισχυρή επίδοση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ανάλυση των επιμέρους κλάδων αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Εάν εξαιρεθούν οι ενεργειακές εταιρείες, η αναμενόμενη αύξηση των κερδών περιορίζεται στο 9,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 9,8% που προέβλεπαν οι αναλυτές την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η εκτίμηση για την αύξηση των εσόδων αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στο 11,9% από 13,6%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη δεν έχει την ίδια δυναμική σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο.

Οι σημαντικότερες αρνητικές εκπλήξεις καταγράφονται στους κλάδους βασικών υλικών και κυκλικών καταναλωτικών αγαθών, όπου οι επιδόσεις αρκετών επιχειρήσεων υπολείπονται αισθητά των εκτιμήσεων της αγοράς.

Ειδικότερα, τα κέρδη που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι εταιρείες βασικών υλικών είναι σχεδόν 22% χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ στις επιχειρήσεις κυκλικών καταναλωτικών αγαθών η αρνητική απόκλιση διαμορφώνεται στο 16%.

Η επιδείνωση των προσδοκιών αποτυπώνεται ιδιαίτερα έντονα στον κλάδο βασικών υλικών, όπου η πρόβλεψη για την αύξηση των κερδών υποχώρησε στο 10,1% από 37,9% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ο εξηλεκτρισμός και η άμυνα στηρίζουν την ανάπτυξη

Παρά τις αδυναμίες που εξακολουθούν να εμφανίζουν ορισμένοι τομείς, οι αναλυτές διακρίνουν ενδείξεις ότι η ανάκαμψη της εταιρικής κερδοφορίας αποκτά σταδιακά ευρύτερη βάση.

Ο Matthew Gilman της UBS Global Wealth Management εκτιμά ότι η βελτίωση των επιδόσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένους κλάδους, καθώς νέες επενδυτικές τάσεις δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τον εξηλεκτρισμό και την αμυντική βιομηχανία λειτουργούν ως σημαντικοί μοχλοί ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει, οι αδυναμίες που παραμένουν σε συγκεκριμένους τομείς δεν αρκούν για να ανατρέψουν τη γενικότερη εικόνα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής κερδοφορίας.

Τα επόμενα αποτελέσματα που περιμένουν οι επενδυτές

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στον επόμενο κύκλο εταιρικών ανακοινώσεων, ο οποίος θα προσφέρει περισσότερα στοιχεία για τη δυναμική της κερδοφορίας και την έκταση της ανάκαμψης.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα περίπου 40 επιχειρήσεις του STOXX 600, μεταξύ των οποίων η Siemens, η Allianz και η Infineon, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών.

Οι νέες ανακοινώσεις θα δείξουν κατά πόσο η θετική τάση που καταγράφεται στα συνολικά κέρδη μπορεί να διατηρηθεί και να επεκταθεί σε περισσότερους κλάδους, πέρα από την ισχυρή συνεισφορά της ενέργειας.