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Το «πράσινο φως» έδωσε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο της ΜΕΤΚΑ, αναφορικά με την εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Athens.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η δημόσια εγγραφή της ΜΕΤΚΑ σχεδιάζεται με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 έως 350 εκατ. ευρώ, μέσω της διάθεσης περίπου του 30% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εισαγωγή τοποθετείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να προσδιορίζουν ως πιθανό χρονικό διάστημα την περίοδο 20 έως 23 Νοεμβρίου. Η επιδιωκόμενη χρηματιστηριακή αποτίμηση εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Η επάνοδος στο ταμπλό συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας πρώτης περιόδου ταχύτατης ανάπτυξης για τη νέα ΜΕΤΚΑ, η οποία μέσα σε περίπου τρεισήμισι χρόνια έχει διαμορφώσει έναν αυτόνομο κατασκευαστικό οργανισμό, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,1 δισ. ευρώ και δραστηριότητες που εκτείνονται από τις παραδοσιακές κατασκευές έως τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις παραχωρήσεις και τη διαχείριση υποδομών.

Euronext Athens: Kαταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στην Κύρια Αγορά

Η Euronext Athens, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ISIN:GRS583003009), στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens.