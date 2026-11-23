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Με επίκεντρο την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καινοτομία και τη δύναμη των ανθρώπων της, η Euronics πραγματοποίησε το Ετήσιο Συνέδριο του δικτύου της, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της στο σύγχρονο λιανεμπόριο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνουν με ταχύτατους ρυθμούς το λιανεμπόριο και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν, επιλέγουν και αγοράζουν προϊόντα, η Euronics συγκέντρωσε περισσότερους από 500 συνέδρους, εκπροσώπους των καταστημάτων του δικτύου της και στρατηγικούς προμηθευτές, στο Ετήσιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική συνάντηση ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και ιδεών, αλλά και μια ευκαιρία παρουσίασης της στρατηγικής κατεύθυνσης της Euronics για το μέλλον. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι μεγάλες αλλαγές στο σύγχρονο retail, η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα του καταναλωτή και του σύγχρονου σπιτιού, οι τεχνολογικές εξελίξεις στους βασικούς τομείς των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και οι νέες δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή για τα φυσικά καταστήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία μιας ενιαίας, σύγχρονης και ανταγωνιστικής εμπειρίας λιανικής, που συνδυάζει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας με ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Euronics: την ισχυρή παρουσία των ανθρώπων της στην τοπική αγορά και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με τους καταναλωτές.

Όπως επισημάνθηκε από τη Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα Γιώτα Σουλιμιώτη, στόχος της Euronics είναι να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυό της, προσφέροντας στα καταστήματα περισσότερα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Η πρόσβαση σε σύγχρονα προϊόντα και τεχνολογίες, η επένδυση στη γνώση και στην εκπαίδευση, οι ισχυρές συνεργασίες και τα σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της κατεύθυνσης.

Σημαντικό μέρος του Συνεδρίου αποτέλεσε η έκθεση προϊόντων, στην οποία συμμετείχαν 20 προμηθευτές με ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Οι εκπρόσωποι των καταστημάτων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά νέες τεχνολογίες, καινοτομίες και προϊόντα, να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών, να μοιραστούν γνώση και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Ξεχωριστή στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι βραβεύσεις των προμηθευτών και των καταστημάτων του δικτύου. Η Euronics τίμησε όλους τους προμηθευτές της, αναγνωρίζοντας τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη συμβολή τους στην πορεία της Εταιρείας. Παράλληλα, βραβεύτηκαν όλα τα καταστήματα του δικτύου, σε αναγνώριση μιας κοινής διαδρομής που συνεχίζεται και εξελίσσεται, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ισχυρών δεσμών και της κοινής προσπάθειας για το μέλλον.

Η νέα εποχή του retail απαιτεί νέες ιδέες, σύγχρονα εργαλεία και τη δύναμη να βλέπεις μπροστά. Η Euronics επενδύει σε όλα αυτά, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αγοράς. Με ένα ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες και επίκεντρο τους ανθρώπους της, δημιουργεί σήμερα τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό και δυναμικό αύριο, με τη φιλοδοξία να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή του retail.