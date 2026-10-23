Την ολοκλήρωση της πώλησης κτηρίου γραφείων στην Αθήνα, έναντι 21,8 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρώπη Holdings, στο πλαίσιο συμφωνίας με την ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, στις 23 Οκτωβρίου 2026 υπογράφηκε το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδά και Αδριανείου 2, στην Αθήνα. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του δεσμευτικού προσυμφώνου που είχε ανακοινωθεί στις 11 Απριλίου 2025. Το συνολικό τίμημα των 21,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη Holdings κατά την υπογραφή του συμβολαίου, σηματοδοτώντας την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, στο ακίνητο υπάρχουν ενεργές συμβάσεις μίσθωσης με τρίτους, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία. Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 11.4.2025ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύναψη δεσμευτικού προσυμφώνου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 23 Οκτωβρίου 2026 υπέγραψε, ως πωλήτρια, με την «ABINVEST I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «Αγοράστρια»), 100% θυγατρική της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την πώληση και μεταβίβαση του κτιρίου γραφείων που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της συμβολής των οδών Παπαδά και Αδριανείου αρ. 2 (το «Ακίνητο»), έναντι συνολικού τιμήματος €21.800.000 (η «Συναλλαγή»).