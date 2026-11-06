Αντιμέτωπες με ένα ολοένα πιο ασφυκτικό περιβάλλον λειτουργίας βρίσκονται οι επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι συνεχείς ανατιμήσεις, οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Για όλα αυτά, τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής(Ε.ΕΠ.Α.Ζ.), η οποία, με αφορμή πρόσφατα γεγονότα που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα και επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του κλάδου, θέτει το ερώτημα από τι τελικά κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε λουκέτο οι υγιείς επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει η Ενωση, χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενοι -που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής- καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο παράλληλες απειλές: την οικονομική και κανονιστική πίεση από τη μία και τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από την άλλη.

Ενεργειακό κόστος, πρόστιμα και γραφειοκρατία

Σύμφωνα με την Ένωση, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια έχει ανατιμηθεί κατά 150% από το 2020, ενώ οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια κερδοφορίας.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με διαδοχικές ψηφιακές και κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως το e-send, το myDATA, οι διασυνδέσεις των POS και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το καθεστώς των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τεχνικές δυσλειτουργίες στη σύνδεση των συστημάτων ή στη διαβίβαση δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα χιλιάδων ευρώ ή ακόμη και σε σφράγιση καταστημάτων.

Κατά την Ένωση, η αντιμετώπιση τέτοιων αστοχιών με την ίδια αυστηρότητα που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής δημιουργεί δυσανάλογη πίεση στους συνεπείς επιχειρηματίες.

Στις επιβαρύνσεις προστίθενται, όπως σημειώνει η Ενωση, τα περιβαλλοντικά τέλη, τα τέλη συσκευασίας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ και οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, που ανεβάζουν περαιτέρω το λειτουργικό κόστος.

Οι καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό

Πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες, η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. εστιάζει και στις επιπτώσεις που έχουν για τον κλάδο οι παράνομες πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων.

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ένωση καταγγέλλει ότι ο ιστορικός κλάδος της αρτοποιίας χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ως προκάλυμμα για παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να πλήττεται η φήμη χιλιάδων επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέτοιες πρακτικές δεν προκαλούν μόνο στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, αλλά δημιουργούν και μια γενικευμένη εικόνα αμφισβήτησης, την οποία τελικά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες που τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Η Ένωση ασκεί παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κρατικοί έλεγχοι. Υποστηρίζει ότι, ενώ οι νόμιμες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις ακόμη και για τυπικές παραβάσεις, δεν εξασφαλίζεται πάντοτε η έγκαιρη αντιμετώπιση πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και δυσφημούν τον κλάδο.

Τι ζητά η Ε.ΕΠ.Α.Ζ.

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής ζητεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θεσμική προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων και άμεση ελάφρυνση από τα οικονομικά και λειτουργικά βάρη.

Όπως τονίζει, ο κλάδος δεν διεκδικεί ειδικά προνόμια, αλλά ένα δίκαιο και λειτουργικό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις παραγωγικές μονάδες να παραμείνουν βιώσιμες.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης και συνεργασίας προς όλες τις υγιείς επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, με στόχο την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων και την υπεράσπιση της αξιοπιστίας του κλάδου.

Η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. επισημαίνει ότι έχει αναδείξει τις συγκεκριμένες δυσλειτουργίες ήδη από την ίδρυσή της και υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης δράσης, προτού οι συσσωρευμένες πιέσεις οδηγήσουν περισσότερες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο.