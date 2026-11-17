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Σε 64 ευρώ από 62 ευρώ αυξάνει η Santander την τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας σύσταση Outperform και περιθώριο ανόδου άνω του 50%.

H έκθεση εστιάζει στη σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας, με την τράπεζα να αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων όσο ωριμάζει το χαρτοφυλάκιο υποδομών του Ομίλου.

Ειδικότερα, η Santander αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη:

για το 2026 στα €190 εκατ. από €156 εκατ. (+22%) ,

στα €190 εκατ. από €156 εκατ. , για το 2027 στα €211 εκατ. από €174 εκατ. (+21%) και

στα €211 εκατ. από €174 εκατ. και για το 2028 στα €257 εκατ. από €239 εκατ. (+7%).

Οι νέες προβλέψεις της τράπεζας είναι υψηλότερες από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις (consensus) της αγοράς κατά περίπου 20% για το 2026, 11% για το 2027 και 13% για το 2028.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η τράπεζα προβλέπει EBITDA €773 εκατ. το 2026, €735 εκατ. το 2027 και €797 εκατ. το 2028.

Η κάμψη της επόμενης χρήσης συνδέεται με την αλλαγή της περιμέτρου δραστηριότητας, λόγω της μεταφοράς του κλάδου συμβατικής ενέργειας στην κοινοπραξία με τη Motor Oil, ενώ τα περιθώρια EBITDA διευρύνονται από 17,7% το 2026 σε 27,1% το 2027 και 27,8% το 2028.

Στην τελική γραμμή, η εικόνα είναι ακόμη ισχυρότερη, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται συνολικά κατά περίπου 35% μεταξύ 2026 και 2028. Βασικοί καταλύτες για τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις είναι η ενισχυμένη κερδοφορία στις Κατασκευές, όπου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε περίπου €9 δισ., καθώς και τα υψηλότερα αναμενόμενα έσοδα από τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των διοδίων.

Τεχνική η πρόσφατη πίεση στη μετοχή

Σύμφωνα με τη Santander, η υποχώρηση της μετοχής κατά περίπου 7% τους τελευταίους δυόμισι μήνες είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνικού χαρακτήρα. Αποδίδεται στην κατοχύρωση κερδών μετά την προηγούμενη ισχυρή άνοδο, καθώς και στις παθητικές εκροές που σχετίζονται με την αναβάθμιση της Ελλάδας σε Ανεπτυγμένη Αγορά (Developed Market) από τους οίκους FTSE Russell και STOXX. Παράλληλα, η Santander χαρακτηρίζει άστοχες (misplaced) τις ανησυχίες γύρω από την ευαισθησία της εταιρείας στα επιτόκια.

Η πρόσφατη διόρθωση, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας, καθιστά την αποτίμηση πιο ελκυστική. Με τη νέα τιμή-στόχο των €64 έναντι €62 προηγουμένως, η Santander διαβλέπει πλέον περιθώριο ανόδου (upside) άνω του 50% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενισχύοντας την άποψη ότι η πρόσφατη πορεία της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου.

Ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης

Η τράπεζα καταγράφει θετικά μηνύματα από τις επαφές της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με διεθνείς επενδυτές. Η μετεξέλιξη σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και, έπειτα από επενδύσεις της τάξεως των €10 δισ., η έμφαση μετατοπίζεται στην ωρίμανση των νέων περιουσιακών στοιχείων και στην ενίσχυση των κερδών και των ταμειακών ροών.

Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός παραμένει σε εξέλιξη. Σταδιακά η συνεισφορά της Εγνατίας Οδού θα είναι πλήρης, ενώ νέα έργα αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση των λειτουργικών κερδών τα επόμενα χρόνια. Η Santander προβλέπει ότι τα αναλογικά EBITDA των Παραχωρήσεων θα αυξηθούν από περίπου €474 εκατ. το 2026 σε €808 εκατ. το 2030, γεγονός που προσφέρει υψηλή ορατότητα για τη μελλοντική πορεία των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου, όπως αναφέρει η έκθεση της Santander, διαβλέπει νέες ευκαιρίες έργων ύψους περίπου €10 δισ. στην Ελλάδα την επόμενη πενταετία, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ωστόσο, το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η διασφάλιση ελκυστικών αποδόσεων είναι πιο σημαντική από τη διεκδίκηση μεριδίου αγοράς: η αύξηση του μεριδίου στις Κατασκευές ή τις Παραχωρήσεις δεν αποτελεί αυτοσκοπό και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διεκδικήσει επιλεκτικά έργα που προσφέρουν ελκυστικές-risk-adjusted- αποδόσεις και αξιοποιούν το καθετοποιημένο μοντέλο Κατασκευών και Παραχωρήσεων του Ομίλου.

Μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ευρωομολόγου (Eurobond) ύψους €500 εκατ., η χρηματοδοτική δυνατότητα δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την ισχυροποίηση της ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η υψηλή ρευστότητα του ομίλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων επιτοκίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλεκτική διεκδίκηση νέων έργων και στη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης με ελκυστικές αποδόσεις.