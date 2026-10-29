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Παγκόσμιο success story αποτελεί ο αεροστροβιλικός σταθμός συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου 860 MW της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής Α.Ε. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και φέρει εξοπλισμό της Siemens Energy, είναι η πρώτη παγκοσμίως που έχει τεθεί σε λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens Energy επέλεξε την Αθήνα για το τρίτο κατά σειρά ετήσιο διεθνές συνέδριο «SGT-9000HL Executive Customer Conference», που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης, όπου συμμετείχαν η διοίκηση της Siemens Energy και πελάτες της από όλο τον κόσμο, βρέθηκε, ως παράδειγμα επιτυχημένης υλοποίησης, η μονάδα της Κομοτηνής.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Karim Amin, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής του τομέα ενέργειας της Siemens Energy, ενώ ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης, απηύθυνε χαιρετισμό. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Energy Dr. Christian Bruch και ο Karim Amin εξήραν την άριστη υλοποίηση της μονάδας από την ΤΕΡΝΑ, η οποία την παρέδωσε σε χρόνο ρεκόρ, σε σύγκριση με μονάδες αντίστοιχης πολυπλοκότητας παγκοσμίως.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Siemens Energy και οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη μονάδα της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής Α.Ε., η οποία επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) έως και 3,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε σύγκριση με έναν συμβατικό σταθμό καύσης άνθρακα.

«Η κατασκευή μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής είναι ένα πολυετές εγχείρημα, από τον αρχικό σχεδιασμό και την κατασκευή των βασικών στοιχείων του εξοπλισμού έως τις εργασίες ανέγερσης και την έναρξη λειτουργίας. Για να πετύχει, απαιτεί μια σχέση εδραιωμένη στην εμπιστοσύνη, τη στενή συνεργασία και την κοινή δέσμευση. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη ενός εταίρου όπως η ΤΕΡΝΑ, με τον οποίο μπορούμε να συνεργαζόμαστε στενά σε βάθος ετών», σημείωσε ο Dr. Bruch.

«Η Siemens Energy, στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, κάλεσε τους κορυφαίους πελάτες της από όλο τον κόσμο για πρώτη φορά στην Αθήνα, με σκοπό να τους παρουσιάσει τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή, τον οποίο κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ και ο οποίος αποτελεί πλέον διεθνές σημείο αναφοράς. Επί της ουσίας, η Siemens Energy αναγνώρισε την ΤΕΡΝΑ ως έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές (EPC Contractors) μεγάλων και σύγχρονων μονάδων ενέργειας παγκοσμίως», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου ο Γιώργος Περιστέρης και ο Dr. Bruch πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο ομίλων σε μελλοντικά έργα ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.