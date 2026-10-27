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Η Εθνική Ασφαλιστική υποδέχθηκε τον Νίκο Γκάλη σε ένα διαφορετικό Townhall για τους ανθρώπους της, αφιερωμένο στη δύναμη της ομάδας και στη διαρκή εξέλιξη. Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα αθλητή, που με τη διαδρομή του ενέπνευσε μία ολόκληρη γενιά και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό, αποτέλεσε έκπληξη για τους εργαζομένους και έδωσε την αφορμή για μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από όσα χρειάζονται για να κατακτήσει κανείς την κορυφή και, κυρίως, να συνεχίσει να εξελίσσεται.

Ο Νίκος Γκάλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παντελή Βλαχόπουλο, μοιράστηκαν εμπειρίες και σκέψεις από την πορεία τους στον αθλητισμό και την επιχειρηματική ηγεσία, αντίστοιχα. Με κεντρική ιδέα τη μετάβαση από την ατομική προσπάθεια στη συλλογική πρόοδο, η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της καθημερινής προετοιμασίας και της συνέπειας αλλά και την αξία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της συμβολής διαφορετικών ρόλων στην επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Ανατρέχοντας στην πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης μίλησε για την αφοσίωση, την πειθαρχία, τη διαχείριση της πίεσης και τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης, ακόμη και μετά από μία σημαντική επιτυχία. Στο μήνυμά του προς τους ανθρώπους της Εθνικής Ασφαλιστικής εστίασε στη συνεχή προσπάθεια, στην αγάπη για αυτό που κάνει κανείς και, πάνω απ’ όλα, στην πίστη στον εαυτό του και στις δυνατότητές του.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαζαράκης συνδέοντας τα μηνύματα του Νίκου Γκάλη με την καθημερινότητα και την πορεία της εταιρείας, υπογράμμισε ότι σε έναν οργανισμό η υπευθυνότητα, η συνεργασία μεταξύ των ομάδων και η κοινή προσήλωση στον στόχο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο και τη συνεχή βελτίωση.

Το Townhall ολοκληρώθηκε με τον Νίκο Γκάλη να «πασάρει» στο κοινό υπογεγραμμένες μπάλες μπάσκετ, χαρίζοντας στους εργαζομένους μία μοναδική στιγμή.

Η εκδήλωση έφερε κοντά δύο ξεχωριστές και μεγάλες διαδρομές, αναδεικνύοντας μια κοινή ιδέα: η πρόοδος και η εξέλιξη δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ατομικής προσπάθειας, αλλά και της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και του κοινού προσανατολισμού. Με τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να εξελίσσεται και να διαμορφώνει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.