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Νέους δρόμους ανάπτυξης βρίσκει η Henkel την ώρα που μια σημαντική εξαγορά της στις ΗΠΑ οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Η γερμανική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και συγκολλητικών προϊόντων Henkel επιβεβαίωσε την Τρίτη τα προκαταρκτικά στοιχεία για την οργανική αύξηση των πωλήσεών της κατά το τρίτο τρίμηνο, επισημαίνοντας ότι καθοριστική συμβολή είχε ο τομέας των συγκολλητικών τεχνολογιών, ο οποίος διαθέτει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Βασικός μοχλός ανάπτυξης αναδείχθηκε η επιχειρηματική μονάδα Mobility & Electronics.

Ο κλάδος Adhesive Technologies της Henkel επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για ημιαγωγούς και ηλεκτρονικά προϊόντα που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, καταγράφονται ενδείξεις βελτίωσης σε επιλεγμένες βιομηχανικές αγορές, αν και το ευρύτερο βιομηχανικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ανομοιογενείς τάσεις.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 6,5% το τρίτο τρίμηνο. Ειδικότερα, η επιχειρηματική μονάδα Mobility & Electronics σημείωσε αύξηση πωλήσεων 12,1%, ενισχύοντας τη συνολική επίδοση του τομέα συγκολλητικών τεχνολογιών, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 7,9%.

Οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις συνέβαλαν κατά 4,4% στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου. Η επίδραση αυτή διαμορφώθηκε στο 6,4% για τον τομέα Consumer Brands και στο 2,7% για τον τομέα Adhesive Technologies.

Παράλληλα, η Henkel επανέλαβε τις προβλέψεις της για το 2026, τις οποίες είχε αναβαθμίσει τον Οκτώβριο, εκτιμώντας ότι η οργανική αύξηση των πωλήσεων θα κινηθεί μεταξύ 3% και 4%.

Την ίδια στιγμή, η Henkel βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) ζήτησε από δικαστήριο να μπλοκάρει την εξαγορά μέρους της Pittsburgh Paint Co., έναντι 725 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την αμερικανική αρχή, η συμφωνία ενδέχεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά υγρών συγκολλητικών προϊόντων, καθώς θα οδηγήσει στη συνένωση δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου.