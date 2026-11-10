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Περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες τεχνολογικές προσαρμογές αποκτούν χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μεταθέτει σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τη διασύνδεση των POS στα πρατήρια καυσίμων και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Οι αλλαγές έρχονται ως απάντηση στις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί κατά την ενεργοποίηση των νέων ψηφιακών συστημάτων, αλλά και στις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και πάροχοι τεχνολογικών λύσεων.

Στόχος είναι η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συναλλαγών και της διακίνησης αγαθών, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.

POS και πρατήρια καυσίμων: Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου 2027

Η υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τα ταμειακά συστήματα που ελέγχουν τις αντλίες καυσίμων μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά αποκλειστικά τα πρατήρια που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα συνδεδεμένα με τις αντλίες τους.

Η τεχνική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς απαιτεί τον συγχρονισμό του συστήματος εισροών-εκροών, των αντλιών, των φορολογικών μηχανισμών και των τραπεζικών τερματικών POS.

Εταιρείες λογισμικού και εγκαταστάτες εξοπλισμού έχουν επισημάνει ότι οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και δοκιμές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφυγή τεχνικών αστοχιών, καθώς ενδεχόμενα προβλήματα στη διασύνδεση θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή ακόμη και να εμποδίσουν προσωρινά τη λειτουργία πρατηρίων.

Η παράταση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και να ελέγξουν την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού τους πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή.

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Δύο στάδια εφαρμογής

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής θα εφαρμοστεί σε δύο διακριτά στάδια, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σταδιακά στις νέες απαιτήσεις.

Το πρώτο στάδιο ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027 και περιλαμβάνει τις ψηφιακές διαδικασίες που σχετίζονται με:

Τη φόρτωση και τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων.

Την παράδοση και την παραλαβή αγαθών.

Την υποχρεωτική διαβίβαση των σχετικών ποσοτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Το δεύτερο στάδιο μεταφέρεται στην 1η Ιανουαρίου 2028.

Τότε προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC), καθώς και οι υπόλοιπες λειτουργίες ιχνηλασιμότητας των εμπορευμάτων.

Με τον διαχωρισμό αυτό, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να δώσει στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, περιορίζοντας τον κίνδυνο διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι αλλάζει στην παραλαβή και τη μεταφορά εμπορευμάτων

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και σειρά πρακτικών αλλαγών, με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή διακίνηση αγαθών.

Ειδικότερα:

Διαφορές στις ποσότητες: Όταν παραλαμβάνονται περισσότερα ή λιγότερα προϊόντα από εκείνα που αναγράφονται στο παραστατικό, προβλέπεται η έκδοση ψηφιακού Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής .

Όταν παραλαμβάνονται περισσότερα ή λιγότερα προϊόντα από εκείνα που αναγράφονται στο παραστατικό, προβλέπεται η έκδοση ψηφιακού . Μεταφορές εντός της ίδιας επιχείρησης: Δεν απαιτείται έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής για ποσοτικές αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης.

Δεν απαιτείται έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής για ποσοτικές αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης. Υποχρεώσεις μεταφορέων: Οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν δικό τους παραστατικό διακίνησης αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς τους, όταν μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων.

Οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν δικό τους παραστατικό διακίνησης αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς τους, όταν μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων. Συγκεντρωτικό δελτίο: Χρησιμοποιείται όταν τα στοιχεία του παραλήπτη δεν είναι γνωστά κατά την έναρξη της διακίνησης ή όταν η τελική ποσότητα παράδοσης προσδιορίζεται στη συνέχεια.

Χρησιμοποιείται όταν τα στοιχεία του παραλήπτη δεν είναι γνωστά κατά την έναρξη της διακίνησης ή όταν η τελική ποσότητα παράδοσης προσδιορίζεται στη συνέχεια. Λανθασμένος παραλήπτης: Παρέχεται δυνατότητα απόρριψης του παραστατικού πριν από την ολοκλήρωση της διακίνησης, όταν έχει καταχωριστεί εσφαλμένος παραλήπτης.

Παρέχεται δυνατότητα απόρριψης του παραστατικού πριν από την ολοκλήρωση της διακίνησης, όταν έχει καταχωριστεί εσφαλμένος παραλήπτης. Αγροτικά προϊόντα: Όταν οι παραγωγοί δεν έχουν δυνατότητα ζύγισης κατά την αναχώρηση των εμπορευμάτων, ο έμπορος που τα παραλαμβάνει αναλαμβάνει να ενημερώσει το myDATA με την τελική ποσότητα.

Όταν οι παραγωγοί δεν έχουν δυνατότητα ζύγισης κατά την αναχώρηση των εμπορευμάτων, ο έμπορος που τα παραλαμβάνει αναλαμβάνει να ενημερώσει το myDATA με την τελική ποσότητα. Μεταφορτώσεις: Για αγαθά που διακινούνται μέσω ενδιάμεσων εγκαταστάσεων, ορίζεται χρονικό περιθώριο 24 ωρών από την έναρξη της διακίνησης για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης.

Για αγαθά που διακινούνται μέσω ενδιάμεσων εγκαταστάσεων, ορίζεται χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης. Τεχνικά προβλήματα: Σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης ή αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιτρέπεται η έκδοση παραστατικών με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό μέσο.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις αναβαθμισμένες δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές παρέχεται δυνατότητα σάρωσης QR codes και ψηφιακής καταγραφής των ενεργειών που συνδέονται με τη μεταφορά, την παράδοση και την παραλαβή των αγαθών.

Ποιες επιχειρήσεις και μεταφορές εξαιρούνται

Το κανονιστικό πλαίσιο διατηρεί συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ .

. Οι αγροτικές μεταφορές για αποστάσεις μικρότερες των 10 χιλιομέτρων .

. Οι ευκαιριακές πωλήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10.000 ευρώ .

. Συγκεκριμένες μεταφορές παγίων και εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Περιπτώσεις μετακίνησης εργαλείων από τεχνικούς.

Επιχειρήσεις συνεχούς ροής αγαθών ή ενέργειας, όπως νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Οι εξαιρέσεις αποσκοπούν στην αποφυγή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης για δραστηριότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή περιορισμένη οικονομική κλίμακα.

Το νέο εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής

Παρά τη μετάθεση των προθεσμιών, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής παραμένει βασικό εργαλείο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Με τη σταδιακή εφαρμογή του, η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση εμπορευμάτων, από την αποστολή έως την παραλαβή τους.

Η σύνδεση των δεδομένων διακίνησης με τα στοιχεία των συναλλαγών επιτρέπει αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις, διευκολύνοντας τον εντοπισμό αδήλωτων συναλλαγών, αποκρυπτόμενου τζίρου και περιπτώσεων έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Έτσι, οι νέες προθεσμίες δεν αλλάζουν τον στόχο του ψηφιακού ελέγχου της αγοράς, αλλά δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις του συστήματος.