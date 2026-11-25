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Η ISOMAT συμμετείχε ως Production Partner στις πρώτες Design Dialogue Days της DNA Thessaloniki, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, δείγματα από τα συστήματα διακοσμητικών δαπέδων της εταιρείας παρουσιάστηκαν σε επιλεγμένες βιτρίνες καταστημάτων, πλαισιώνοντας εμβληματικά αντικείμενα design και αναδεικνύοντας τον ρόλο των υλικών και των επιφανειών στον σχεδιασμό ενός χώρου.

Η DNA Thessaloniki είναι μια νέα πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από μια εθελοντική ομάδα, που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου της αρχιτεκτονικής, του design και της επιχειρηματικότητας, με στόχο να φέρει το design πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο, επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία του σχεδιασμού στην καθημερινή ζωή.

Η πρώτη της διοργάνωση, Design Dialogue Days, μετέτρεψε το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια ανοιχτή έκθεση design. Πάνω από 30 βιτρίνες καταστημάτων φιλοξένησαν χαρακτηριστικά αντικείμενα σχεδιασμού, παρουσιάζοντας τις ιστορίες, τους δημιουργούς και τις ιδέες πίσω από αυτά. Παράλληλα, μια κεντρική εγκατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους συμπλήρωσε τη διαδρομή, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν το design μέσα στην πόλη.

Με το μήνυμα «Design starts from the ground up», η ISOMAT ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση του σχεδιασμού: τη σημασία των επιφανειών που πλαισιώνουν και αναδεικνύουν τα αντικείμενα μέσα σε έναν χώρο. Τα δείγματα διακοσμητικών δαπέδων που παρουσιάστηκαν στις βιτρίνες αποτέλεσαν μέρος της συνολικής αισθητικής σύνθεσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των διαφορετικών υφών, χρωμάτων και τεχνοτροπιών.

Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διακοσμητικών συστημάτων, η ISOMAT προσφέρει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές λύσεις που συνδυάζουν την αισθητική ελευθερία με τη λειτουργικότητα, συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με ξεχωριστή ταυτότητα.

Η συμμετοχή της στις Design Dialogue Days επιβεβαιώνει τη σταθερή σύνδεση της ISOMAT με την αρχιτεκτονική και το design, καθώς και τη δέσμευσή της να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη δημιουργικότητα και αναδεικνύουν τη σημασία του σχεδιασμού στο σύγχρονο περιβάλλον.