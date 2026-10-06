Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, αναλαμβάνει έναν νέο ηγετικό ρόλο στον Όμιλο Achmea, καθώς από την 1η Απριλίου 2027 θα ασκεί καθήκοντα Chief Executive Officer των Centraal Beheer και FBTO στην Ολλανδία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην επαγγελματική της πορεία, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία και τη συμβολή της στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, την εμπορική ανάπτυξη και το marketing, με σταθερή έμφαση στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη και στην προετοιμασία των οργανισμών για τις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η Linda έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση της ευρύτερης εμπορικής στρατηγικής και της στρατηγικής marketing της εταιρείας, επιταχύνοντας παράλληλα τον μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο με επίκεντρο τον πελάτη, που αξιοποιεί συστηματικά τα δεδομένα και τις ψηφιακές δυνατότητες. Ως επικεφαλής του εμπορικού τομέα, συνέβαλε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) να ξεπερνούν τα €600 εκατ.

Παράλληλα, δημιούργησε τη λειτουργία Customer Value Management (CVM), η οποία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό και σταθερό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Η ανάληψη των καθηκόντων της ως Chief Commercial Officer και η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Interamerican αποτέλεσαν σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της ηγετικής ομάδας του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ο Όμιλος Interamerican συνέχισε να ενισχύει τη γυναικεία εκπροσώπηση σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, προωθώντας περαιτέρω τη δέσμευσή του για ίσες ευκαιρίες, συμπερίληψη και ενδυνάμωση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Πέρα από τις εμπορικές επιδόσεις, η Linda ενίσχυσε τον στρατηγικό ρόλο του marketing στον οργανισμό, συνδέοντας το brand, την αλληλεπίδραση με τον πελάτη, τα δεδομένα, τα ψηφιακά κανάλια και τις εμπορικές δυνατότητες σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη του Ομίλου.

Παράλληλα, έθεσε τη δημιουργία αξίας και την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής στρατηγικής. Η συμβολή της ενίσχυσε περαιτέρω την απόδοση των brands του οργανισμού, με την Interamerican και την Anytime να συγκαταλέγονται πλέον στην κορυφαία τριάδα του κλάδου σε αναγνωρισιμότητα, ενώ το NPS 75 αποτυπώνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην εμπειρία του πελάτη.

Η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτέλεσαν επίσης βασικούς άξονες της συμβολής της. Η Linda προώθησε ενεργά την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων ψηφιακών εφαρμογών και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων το Anytime app, που έχει ξεπεράσει τα 150.000 downloads, καθώς και ένας AI sales agent με ποσοστό χρήσης που φτάνει το 90%.

Παράλληλα με την εμπορική ανάπτυξη, η Linda έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους και την εταιρική κουλτούρα, κάτι που αποτυπώνεται στα σταθερά υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων.

Η συμβολή της επεκτάθηκε και πέρα από την ελληνική αγορά. Έχοντας την εμπορική ευθύνη για την επιτυχημένη επέκταση της Interamerican στη Ρουμανία, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της στρατηγικής και των δυνατοτήτων της εταιρείας για την επίτευξη ανάπτυξης σε μια νέα αγορά.

Μέχρι την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, την 1η Απριλίου 2027, η Linda θα συνεχίσει τα καθήκοντά της στο ρόλο της ως Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican. Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής του/της διαδόχου της, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και της ομαλής μετάβασης.

Ο Όμιλος Interamerican αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά τη Linda Nieuwenhuizen για τη σημαντική συμβολή της στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς και για την ηγεσία και την αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Η ανάληψη του νέου της ρόλου στον Όμιλο Achmea αναδεικνύει τη σημασία της συνεισφοράς της και επιβεβαιώνει τις δυνατότητες εξέλιξης και ανάδειξης στελεχών εντός του Ομίλου. Η Interamerican της εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και σε αυτό το σημαντικό επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής της πορείας.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Μείωση χρέους και υψηλά πλεονάσματα με παροχές 1,9 δισ. και «κουμπαρά» 400 εκατ. για τον δύσκολο χειμώνα (πίνακες)

Ρούμπιο στην Αθήνα: Τα F-35 ήταν μόνο η αρχή – Η νέα ελληνική λίστα προς τις ΗΠΑ

Fear of God: Πώς ένα φούτερ των 200 ευρώ έγινε στολή της νέας γενιάς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ