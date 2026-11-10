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Η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ κατηγορούνται για εξαπάτηση των μετόχων σε αγωγή που κατατέθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Καλιφόρνιας μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου κατασκοπείας με επίκεντρο την ερωτική σχέση του συνιδρυτή του τεχνολογικού κολοσσού με Κινέζα που θεωρείται ότι έδρασε ως κατάσκοπος του Πεκίνου.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Nvidia και ο Τζένσεν Χουάνγκ παραπλάνησαν τους μετόχους σχετικά με την σχέση του διευθύνοντος συμβούλου με την Αλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed μέ έδρα την Σιγκαπούρη.

Οι μέτοχοι προσάπτουν στην Nvidia και τον Τζένσεν Χουάνγκ ότι δεν αποκάλυψαν πως η σχέση εγείρει θέματα εθνικής ασφαλείας και πλήττει το κύρος της εταιρείας και τις επιχειρηματικές της προοπτικές.

Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε πρώτη ρεπορτάζ για την υπόθεση, καθώς και την πληροφορία ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν φθάσει στο συμπέρασμα ότι η Αλις Χουάνγκ είναι πράκτορας του Πεκίνου.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι συνιδρυτής της εταιρείας η οποία με έδρα την Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας εξελίχθηκε στον πολυτιμότερο κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο και σε σύμβολο της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου η Nvidia ανακοίνωσε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας.

Η μετοχή της υποχώρησε κατά 4,3% χθες, μειώνοντας την κεφαλαιοποίησή της κατά 190 δισεκατομμύρια δολάρια.