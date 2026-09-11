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Κάθε μέρα κάνουμε δεκάδες online κινήσεις, σχεδόν χωρίς να το σκεφτόμαστε, είτε πρόκειται για το νοικοκυριό μας είτε για την επιχείρησή μας. Παραγγέλνουμε τον καφέ μας πριν φτάσουμε στο γραφείο. Κλείνουμε εισιτήρια για ένα θέατρο ή μια συναυλία μέσα από το κινητό, ενώ είμαστε στο μετρό. Ψωνίζουμε, πληρώνουμε, κλείνουμε ραντεβού και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε λίγα λεπτά, από όπου κι αν βρισκόμαστε.

Και όμως, υπήρχε ακόμη κάτι που δεν είχε ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο: το συμβόλαιο ενέργειας. Μια διαδικασία που για χρόνια παρέμενε συνδεδεμένη με αιτήσεις, έγγραφα, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή. Βήματα που μοιάζουν όλο και πιο παράταιρα σε μια καθημερινότητα που έχει γίνει ψηφιακή, γρήγορη και πολύ πιο απλή. Γιατί, λοιπόν, η ενέργεια να αποτελεί εξαίρεση;

Τι θα γινόταν αν ένα νέο συμβόλαιο μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα όσο μια online παραγγελία; Από το κινητό ή το laptop, σε λίγα λεπτά, χωρίς περιττές διαδικασίες και με απόλυτη εικόνα για κάθε βήμα. Με άλλα λόγια, τι θα γινόταν αν το συμβόλαιο ενέργειας ακολουθούσε επιτέλους τον τρόπο με τον οποίο ζούμε;

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το e-contract της nrg να ξεχωρίζει. Ένα 100% digital εργαλείο που φέρνει την ενέργεια στη σημερινή εποχή και κάνει το κλείσιμο συμβολαίου τόσο γρήγορο και απλό, όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητας μας. Και μάλιστα, μαζί με ένα σημαντικό όφελος, καθώς με κάθε νέο σταθερό πρόγραμμα ρεύματος μέσω του e-contract από την nrg, ο καταναλωτής παίρνει μαζί ένα δώρο αξίας 100€ από την Avin (σε δωροεπιταγές για καύσιμα), μια ανταμοιβή που κάνει την επιλογή όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και πιο κερδοφόρα. Ας δούμε, όμως, όλα τα στοιχεία του προγράμματος αναλυτικά.

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Το e-contract της nrg είναι ο νέος, 100% ψηφιακός τρόπος για τη σύναψη συμβολαίου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χωρίς έγγραφα και χωρίς αναμονές. Σχεδιασμένο για να ενσωματωθεί απόλυτα στη σύγχρονη καθημερινότητα, με το e-contract από την nrg, ολοκληρώνετε όλη τη διαδικασία σε λίγα λεπτά, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας, με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια σε 4 απλά βήματα:

Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο, βλέπετε καθαρά τις επιλογές και επιλέγετε εκείνη που καλύπτει τις ανάγκες σου.

Κάνετε αυτόματα ταυτοποίηση μέσω gov.gr

Χωρίς πολλά έγγραφα, χωρίς φωτογραφίες ταυτότητας, χωρίς επιπλέον διαδικασία. Η ταυτοποίηση ολοκληρώνεται ψηφιακά, μέσα σε δευτερόλεπτα.

Υπογράφετε ψηφιακά με ασφάλεια και ευκολία

Η υπογραφή γίνεται online, χωρίς εκτυπώσεις ή αποστολές συμβολαίων.

Παρακολουθείτε την αίτησή σας με προσωπικό link

Ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να τηλεφωνήσετε ή να μπείτε σε κάποια εφαρμογή.

Ένα πρόγραμμα που τους διευκολύνει όλους

Το e-contract απευθύνεται σε ανθρώπους που περιμένουν από την ενέργεια την ίδια εμπειρία που λαμβάνουν από κάθε άλλη ψηφιακή υπηρεσία. Δηλαδή, οικιακούς καταναλωτές, οικογένειες, ζευγάρια και singles με πολυάσχολη καθημερινότητα και περιορισμένο χρόνο, που αποζητούν όχι μόνο ταχύτητα και ευελιξία, αλλά και διαφάνεια και αυτονομία επί της όλης διαδικασίας. Και φυσικά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αποζητούν 100% digital συμβόλαιο ενέργειας χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς περιττή σπατάλη εργατοωρών και ανθρώπινων πόρων.

Διότι στην περίπλοκη και απαιτητική καθημερινότητα που ζούμε όλοι, η εξοικονόμηση χρόνου, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ευκολία στην ολοκλήρωση, αποτελούν πολύτιμες αρετές. Το e-contract της nrg έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο: εκεί όπου οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής συναντούν τις δυνατότητες που προσφέρει απλόχερα η ψηφιακή τεχνολογία. Και τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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