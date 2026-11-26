Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την υπηρεσία EINVOICING του Πιστοποιημένου Παρόχου ENTERSOFTONE IMPACT αξιοποιεί η Unilever Hellas μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των B2B συναλλαγών της, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και εμπορικών της διαδικασιών.

Στον απαιτητικό κλάδο του FMCG, όπου διακινούνται καθημερινά εκατομμύρια παραστατικά, η δυνατότητα αυτοματοποιημένης, ασφαλούς και απρόσκοπτης διαχείρισης των παραστατικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών ροών. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η λύση EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, Πιστοποιημένου Παρόχου από την ΑΑΔΕ, εξασφαλίζει την ορθή και άμεση διαβίβαση των παραστατικών στη myDATA, αναλαμβάνοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τις διαρκώς εξελισσόμενες νομοθετικές απαιτήσεις.

Η υπηρεσία καλύπτει την B2B Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η οποία αποτελεί ήδη θεσμοθετημένη υποχρέωση για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ εγγυάται την πλήρη ετοιμότητα για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων, που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για το σύνολο των επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2027. Μέσω της cloud υποδομής της, η υπηρεσία EINVOICING διασυνδέεται ομαλά με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια, ευελιξία και απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της τιμολογιακής διαδικασίας.

Ο Θοδωρής Σακελλαρίου, Customer Operations Lead Ελλάδας & Κύπρου της Unilever Hellas δήλωσε σχετικά: «Για τη Unilever Hellas, η αξιόπιστη λειτουργία των εμπορικών μας ροών και η έγκαιρη προσαρμογή στις κανονιστικές απαιτήσεις αποτελούν σταθερές προτεραιότητες. Η συνεργασία μας με την ENTERSOFTONE IMPACT μας επιτρέπει να αυτοματοποιούμε περαιτέρω τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή εξέλιξη των διαδικασιών μας».