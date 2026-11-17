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Η Ikea εγκατέλειψε ορισμένα από τα σχέδιά της για το άνοιγμα νέων καταστημάτων στη Βρετανία, επικαλούμενη το κόστος της φορολογίας των επιχειρήσεων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Καθώς οι ετήσιες πωλήσεις της σουηδικής εταιρείας επίπλων που συναρμολογούνται από τους αγοραστές στη βρετανική αγορά παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, ο επικεφαλής της στη χώρα, Ντέιβιντ Μακέιμπ, δήλωσε: «Υπάρχουν περιοχές όπου σχεδιάζαμε να ανοίξουμε ένα νέο κατάστημα, αλλά τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν λόγω του κόστους που αντιμετωπίζουμε και της πολυπλοκότητας της αγοράς».

«Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτά τα σχέδια», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει ο Guardian. «Ωστόσο, αυτό έχει ουσιαστικές επιπτώσεις για τη Βρετανία, καθώς οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Οι επενδύσεις που είχαν προγραμματιστεί αφορούσαν μικρότερα καταστήματα στη Βρετανία, ωστόσο η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει τις ακριβείς τοποθεσίες. Η Ikea έχει στραφεί όλο και περισσότερο σε μικρότερα καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, αντί των παραδοσιακών μεγάλων καταστημάτων της εκτός αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με τον Μακέιμπ, η βρετανική δραστηριότητα της Ikea επιβαρύνεται με τους υψηλότερους φόρους επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της και με τους τρίτους υψηλότερους παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι πωλήσεις της Ikea στη Βρετανία αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,5%, στα 2,26 δισ. στερλίνες, κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου. Οι πωλήσεις είχαν ενισχυθεί κατά 4,7% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, αλλά υποχώρησαν στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη και η «παρατεταμένη πίεση» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οδήγησαν τους καταναλωτές να περιορίσουν τις μεγάλες αγορές.

Ο Μακέιμπ ανέφερε ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, συνομίλησε με πελάτες στα καταστήματα, οι οποίοι αρχικά σχεδίαζαν να αντικαταστήσουν όλα τα έπιπλα ενός υπνοδωματίου, αλλά τελικά αποφάσισαν να αγοράσουν μόνο ένα ή δύο μικρότερα έπιπλα και να ανανεώσουν τον χώρο με νέα υφάσματα, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.

«Βλέπουμε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουν οι καταναλωτές και αναμένουμε ότι θα ακολουθήσει μια δύσκολη περίοδος», δήλωσε. «Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια ξαφνική, θαυματουργή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης».

Ο Μακέιμπ χαρακτήρισε τον πρόσφατο προϋπολογισμό της βρετανικής κυβέρνησης «χαμένη ευκαιρία για τη στήριξη των επιχειρήσεων λιανικής που βρίσκονται υπό πραγματική πίεση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ikea συνεχίζει τις συνομιλίες με την κυβέρνηση.

Η εταιρεία έχει δαπανήσει 54 εκατ. στερλίνες για να μειώσει τις τιμές κατά μέσο όρο 20% σε 425 προϊόντα, μεταξύ των οποίων η δημοφιλής βιβλιοθήκη Billy, το ανάκλιντρο Hemnes και η πολυθρόνα Poäng.

Η Ikea αξιοποιεί επίσης εποχικές προσφορές για να προσελκύσει πελάτες, προσφέροντας, για παράδειγμα, εκπτώσεις σε επεκτεινόμενα τραπέζια τραπεζαρίας, πτυσσόμενες καρέκλες και λούτρινα παιχνίδια ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο Μακέιμπ δήλωσε ότι τα μικρότερα καταστήματα, επιφάνειας μεταξύ 1.000 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων, έχουν αποδειχθεί δημοφιλή στους καταναλωτές, τόσο σε τοποθεσίες όπως η Oxford Street στο Λονδίνο όσο και σε εμπορικά πάρκα.