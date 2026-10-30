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Η καινοτομία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων να καθορίζουν ολοένα περισσότερο τις προοπτικές τους. Ωστόσο, η πρωτοπορία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των τεχνολογικών κολοσσών, όπως αποδεικνύει η νέα κατάταξη του Forbes με τις 100 πιο καινοτόμες μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η φαρμακευτική Eli Lilly, αφήνοντας πίσω ισχυρούς ομίλους της τεχνολογίας και αναδεικνύοντας τη δυναμική της βιοφαρμακευτικής έρευνας.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Apple, ενώ ακολουθούν η Nvidia, η Amgen και η Meta. Στις επόμενες θέσεις της πρώτης δεκάδας βρίσκονται οι Amazon, Alphabet, Boeing, Mastercard και Johnson & Johnson.

Η σύνθεση της κατάταξης αποτυπώνει μια σημαντική μεταβολή: η επιχειρηματική καινοτομία δεν περιορίζεται πλέον στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, αλλά επεκτείνεται στην υγεία, στις πληρωμές, στη βιομηχανία και στον αυτοματισμό.

Η Eli Lilly και η νέα οικονομία της φαρμακευτικής έρευνας

Η πρώτη θέση της Eli Lilly συνδέεται με την ταχύτητα ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης νέων φαρμακευτικών θεραπειών, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλή ζήτηση.

Τα φάρμακα Mounjaro και Zepbound, που βασίζονται στην τεχνολογία GLP-1, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της εμπορικής δυναμικής του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο του μαστού και τις ημικρανίες, διευρύνοντας το ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πειραματικό φάρμακο retatrutide, το οποίο δρα ταυτόχρονα σε τρεις ορμονικούς υποδοχείς. Σε κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης καταγράφηκε μέση απώλεια σωματικού βάρους περίπου 28%, αποτέλεσμα που έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για τις δυνατότητες της συγκεκριμένης θεραπείας.

Η ανάπτυξη νέων σκευασμάτων αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, η οποία, κατά την περίοδο αναφοράς της κατάταξης, προσέγγιζε τα 1,17 τρισ. δολάρια, με τη μετοχή να καταγράφει ετήσια άνοδο 79%.

Το παράδειγμα της Eli Lilly δείχνει πώς η σύνδεση επιστημονικής έρευνας, παραγωγής και εμπορικής αξιοποίησης μπορεί να δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία.

Amazon και Mastercard: Η καινοτομία πέρα από τα προϊόντα

Στην περίπτωση της Amazon, που καταλαμβάνει την έκτη θέση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Τα αυτόνομα ρομπότ Proteus μεταφέρουν φορτία στις εγκαταστάσεις διανομής, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για να κινούνται με ασφάλεια δίπλα στους εργαζομένους.

Η τεχνολογία αυτή εξελίχθηκε μέσα από διαδοχικές δοκιμές και προσαρμογές, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μικρές τεχνικές βελτιώσεις μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μεγάλων επιχειρηματικών δικτύων.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Mastercard ξεχωρίζει για τις επενδύσεις σε ψηφιακές συναλλαγές, βιομετρική ταυτοποίηση, ασφάλεια πληρωμών και τοκενοποίηση.

Η ανάπτυξη συστημάτων που επιτρέπουν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένες συναλλαγές δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και η μείωση του κόστους, η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογεί την καινοτομία

Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις της νέας κατάταξης είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Forbes εξέτασε τις εταιρείες του S&P 500, χρησιμοποιώντας περισσότερους από δώδεκα δείκτες που περιλαμβάνουν την ερευνητική δραστηριότητα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων και την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν επίσης δεδομένα από συνθετικά κοινά επενδυτών, αναλυτών, δημοσιογράφων και καταναλωτών, τα οποία δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η αγορά αντιλαμβάνεται τις πρωτοβουλίες μιας επιχείρησης. Δεν αποτελεί, ωστόσο, άμεση μέτρηση της μελλοντικής εμπορικής επιτυχίας τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Boeing, η οποία κατατάσσεται όγδοη παρά τα προβλήματα ασφάλειας που έχει αντιμετωπίσει. Η βαθμολογία της συνδέεται με την τεχνολογική δραστηριότητα, το ευρύ χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών και την επικοινωνία των καινοτομιών της.

Αντίστοιχα, η Lumentum, στην 76η θέση, αναδεικνύει τη σημασία εξειδικευμένων τεχνολογιών λέιζερ που χρησιμοποιούνται σε συστήματα επικοινωνίας και αναγνώρισης προσώπου.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η καινοτομία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το μέγεθος ή τη χρηματιστηριακή προβολή μιας εταιρείας.

Η δυνατότητα μετατροπής της έρευνας σε ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτελεσματικότερες διαδικασίες και νέες πηγές εσόδων αποκτά καθοριστική σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η νέα κατάταξη αποτυπώνει τελικά μια αμερικανική επιχειρηματική οικονομία στην οποία η τεχνολογία, η υγεία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συγκλίνουν ολοένα περισσότερο, αλλάζοντας τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.

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Eli Lilly – CEO: David A. Ricks – Ίδρυση το 1876 – Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Apple – CEO: Tim Cook – Ίδρυση το 1976 – Διαφοροποιημένη τεχνολογία

NVIDIA – CEO: Jensen Huang – Ίδρυση το 1993 – Ημιαγωγοί

Amgen – CEO: Robert A. Bradway – Ίδρυση το 1980 – Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Meta Platforms – CEO: Mark Elliot Zuckerberg – Ίδρυση το 2004 – Διαφοροποιημένη τεχνολογία

Amazon – CEO: Andrew R. Jassy – Ίδρυση το 1994 – Διαφοροποιημένη τεχνολογία

Alphabet – CEO: Sundar Pichai – Ίδρυση το 2015 – Διαφοροποιημένη τεχνολογία

Boeing – CEO: Robert Kelly Ortberg – Ίδρυση το 1916: Αεροδιαστημική και Άμυνα

Oracle – CEO: Clay Magouyrk – Ίδρυση το 1977: Λογισμικό

Mastercard – CEO: Michael E. Miebach – Ίδρυση το 1966: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Merck και Co. – CEO: Robert M. Davis – Ίδρυση το 1891: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Johnson και Johnson – CEO: Joaquin Duato – Ίδρυση το 1886: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Microsoft – CEO: Satya Nadella – Ίδρυση το 1975: Διαφοροποιημένη τεχνολογία

Visa – CEO: Ryan McInerney – Ίδρυση το 1958: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Motorola Solutions – CEO: Gregory Q. Brown – Ίδρυση το 1928: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Bristol Myers Squibb – CEO: Christopher S. Boerner – Ίδρυση το 1887: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

KLA – CEO: Rick Wallace – Ίδρυση το 1997: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών

CrowdStrike – CEO: George P. Kurtz – Ίδρυση το 2011: Κυβερνοασφάλεια

Broadcom – CEO: Hock E. Tan – Ίδρυση το 1961: Ημιαγωγοί

Intel – CEO: Lip-Bu Tan – Ίδρυση το 1968: Ημιαγωγοί

Cadence Design – CEO: Anirudh Devgan – Ίδρυση το 1988: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών

Adobe – CEO: Shantanu Narayen – Ίδρυση το 1982: Λογισμικό

3M – CEO: Bill Brown – Ίδρυση το 1902: Διαφοροποιημένη βιομηχανία

Cisco Systems – CEO: Charles H. Robbins – Ίδρυση το 1984: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

IBM – CEO: Arvind Krishna – Ίδρυση το 1992: Λογισμικό

Qualcomm – CEO: Cristiano R. Amon – Ίδρυση το 1985: Ημιαγωγοί

Applied Materials – CEO: Gary E. Dickerson – Ίδρυση το 1967: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών

Lam Research – CEO: Timothy M. Archer – Ίδρυση το 1980: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών

ServiceNow – CEO: Bill McDermott – Ίδρυση το 2004: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Autodesk – CEO: Andrew Anagnost – Ίδρυση το 1982: Λογισμικό

GE Aerospace – CEO: Larry Culp – Ίδρυση το 1878: Αεροδιαστημική και Άμυνα

Gilead Sciences – CEO: Daniel P. O’Day – Ίδρυση το 1987: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Cencora – CEO: Robert P. Mauch – Ίδρυση το 1947: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Axon Enterprise – CEO: Patrick W. Smith – Ίδρυση το 1993: Αεροδιαστημική και Άμυνα

Caterpillar – CEO: Joseph E. Creed – Ίδρυση το 1925: Βιομηχανία και Μηχανήματα

Intuitive – CEO: Dave Rosa – Ίδρυση το 1995: Ιατρικές συσκευές

Vertex Pharmaceuticals – CEO: Reshma Kewalramani – Ίδρυση το 1989: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Lockheed Martin – CEO: Jim Taiclet – Ίδρυση το 1912: Αεροδιαστημική και Άμυνα

Palantir Technologies – CEO: Alexander Caedmon Karp – Ίδρυση το 2003: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

IDEXX Laboratories – CEO: Michael Erickson – Ίδρυση το 1983: Υγεία ζώων

Advanced Micro Devices (AMD) – CEO: Lisa T. Su – Ίδρυση το 1969: Ημιαγωγοί

Gartner – CEO: Eugene A. Hall – Ίδρυση το 1979: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

Keysight Technologies – CEO: Satish C. Dhanasekaran – Ίδρυση το 1937: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και Ηλεκτρονικά

Arista Networks – CEO: Jayshree V. Ullal – Ίδρυση το 2004: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Automatic Data Processing – CEO: Maria Black – Ίδρυση το 1949: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Verisk Analytics – CEO: Lee M. Shavel – Ίδρυση το 1971: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

AppLovin – CEO: Adam Foroughi – Ίδρυση το 2011: Λογισμικό

Palo Alto Networks – CEO: Nikesh Arora – Ίδρυση το 2005: Κυβερνοασφάλεια

Regeneron Pharmaceuticals – CEO: Leonard S. Schleifer – Ίδρυση το 1988: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Fortinet – CEO: Ken Xie – Ίδρυση το 2000: Κυβερνοασφάλεια

Veeva Systems – CEO: Peter P. Gassner – Ίδρυση το 2007: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

Moody’s – CEO: Robert Scott Fauber – Ίδρυση το 1909: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Dexcom – CEO: Jacob S. Leach – Ίδρυση το 1999: Ιατρικές συσκευές

Edwards Lifesciences – CEO: Bernard J. Zovighian – Ίδρυση το 1958: Ιατρικές συσκευές

Expedia Group – CEO: Ariane Gorin – Ίδρυση το 1996: Ταξίδια και Φιλοξενία

Synopsys – CEO: Sassine Ghazi – Ίδρυση το 1986: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών

John Deere – CEO: John C. May – Ίδρυση το 1837: Βιομηχανία και Μηχανήματα

Blackstone – CEO: Stephen Allen Schwarzman – Ίδρυση το 1985: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Boston Scientific – CEO: Michael F. Mahoney – Ίδρυση το 1979: Ιατρικές συσκευές

Incyte – CEO: William J. Meury – Ίδρυση το 1991: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

GE Vernova – CEO: Scott L. Strazik – Ίδρυση το 2021: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και Ηλεκτρονικά

Medtronic – CEO: Geoffrey Straub Martha – Ίδρυση το 1949: Ιατρικές συσκευές

Netflix – CEO: Greg Peters, Ted Sarandos – Ίδρυση το 1997: Ψυχαγωγία

Texas Instruments – CEO: Haviv Ilan – Ίδρυση το 1930: Ημιαγωγοί

Pfizer – CEO: Albert Bourla – Ίδρυση το 1849: Φαρμακευτική και Βιοτεχνολογία

Salesforce – CEO: Marc Russell Benioff – Ίδρυση το 1999: Λογισμικό

Kimberly-Clark – CEO: Michael D. Hsu – Ίδρυση το 1872: Προϊόντα οικιακής χρήσης

Corning – CEO: Wendell P. Weeks – Ίδρυση το 1851: Βιομηχανία και Μηχανήματα

Micron Technology – CEO: Sanjay Mehrotra – Ίδρυση το 1978: Ημιαγωγοί

Honeywell Technologies – CEO: Vimal M. Kapur – Ίδρυση το 1927: Διαφοροποιημένη βιομηχανία

Intuit – CEO: Sasan K. Goodarzi – Ίδρυση το 1983: Λογισμικό

Tesla – CEO: Elon Reeve Musk – Ίδρυση το 2003: Βιομηχανία και Μηχανήματα

GoDaddy – CEO: Amanpal S. Bhutani – Ίδρυση το 1997: Λογισμικό και Υλικό

Datadog – CEO: Olivier Pomel – Ίδρυση το 2010: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

Workday – CEO: Aneel Bhusri – Ίδρυση το 2005: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Lumentum Holdings – CEO: Michael E. Hurlston – Ίδρυση το 1979: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Stryker – CEO: Kevin A. Lobo – Ίδρυση το 1941: Ιατρικές συσκευές

Electronic Arts – CEO: Andrew P. Wilson – Ίδρυση το 1982: Ψυχαγωγία

Sysco – CEO: Kevin P. Hourican – Ίδρυση το 1969: Γενικές υπηρεσίες

Royal Caribbean Group – CEO: Jason T. Liberty – Ίδρυση το 1997: Ταξίδια και Φιλοξενία

Zoetis – CEO: Kristin C. Peck – Ίδρυση το 1952: Υγεία ζώων

NXP Semiconductors USA – CEO: Rafael Sotomayor – Ίδρυση το 2006: Ημιαγωγοί

AbbVie – CEO: Robert A. Michael – Ίδρυση το 2013: Φαρμακευτικά και Βιοτεχνολογία

NRG Energy – CEO: Robert J. Gaudette – Ίδρυση το 1989: Ενέργεια και Ηλεκτρισμός

Abbott Laboratories – CEO: Robert B. Ford – Ίδρυση το 1888: Φαρμακευτικά και Βιοτεχνολογία

Broadridge Financial – CEO: Tim Gokey – Ίδρυση το 1962: Λογισμικό και Υλικό

Procter και Gamble – CEO: Shailesh G. Jejurikar – Ίδρυση το 1837: Προϊόντα οικιακής χρήσης

Constellation Energy – CEO: Joseph Dominguez – Ίδρυση το 1960: Ενέργεια και Ηλεκτρισμός

Vertiv Holdings – CEO: Giordano Albertazzi – Ίδρυση το 1946: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και Ηλεκτρονικά

Colgate-Palmolive – CEO: Noel R. Wallace – Ίδρυση το 1806: Προϊόντα οικιακής χρήσης

Equinix – CEO: Adaire Fox-Martin – Ίδρυση το 1998: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

Amphenol – CEO: Richard Adam Norwitt – Ίδρυση το 1932: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και Ηλεκτρονικά

Parker-Hannifin – CEO: Jennifer A. Parmentier – Ίδρυση το 1918: Βιομηχανία και Μηχανήματα

Waste Management – CEO: James C. Fish – Ίδρυση το 1971: Γενικές υπηρεσίες

Insulet – CEO: Ashley A. McEvoy – Ίδρυση το 2000: Ιατρικές συσκευές

American Express – CEO: Stephen J. Squeri – Ίδρυση το 1850: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Capital One Financial – CEO: Richard D. Fairbank – Ίδρυση το 1994: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

NetApp – CEO: George Kurian – Ίδρυση το 1992: Ανάλυση δεδομένων και Λογισμικό

Clorox – CEO: Linda Rendle – Ίδρυση το 1913: Προϊόντα οικιακής χρήσης

JPMorganChase – CEO: Jamie Dimon – Ίδρυση το 2000: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες