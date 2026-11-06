Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, να διαχειρίζεται αρχεία στο cloud και να εξυπηρετεί πελάτες μέσα από ψηφιακές εφαρμογές. Όσο περισσότερες λειτουργίες περνούν από το δίκτυο, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η σύνδεση που τις υποστηρίζει. Γι’ αυτό οι υψηλότερες ταχύτητες Fiber δεν αφορούν μόνο την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων· αποτελούν μέρος της υποδομής πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων για τους συνδρομητές Telekom Fiber, οικιακούς και εταιρικούς, χωρίς αλλαγή στο μηνιαίο πάγιο. Για τις επιχειρήσεις, η οπτική ίνα μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές ανάγκες όπως τηλεργασία, μεταφορά μεγάλων αρχείων, χρήση εφαρμογών cloud και ψηφιακή εκπαίδευση. Η αναβάθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου πολλές υπηρεσίες και χρήστες χρειάζονται ταυτόχρονα πρόσβαση στο δίκτυο.

Το Telekom Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα με ταχύτητες που φτάνουν τα 3Gbps. Η κάλυψή του αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026, ενώ ο στόχος για το 2030 είναι τα 4,6 εκατ., περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας. Η επέκταση αυτή εντάσσεται στις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε δίκτυα νέας γενιάς, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως — περισσότερο από το 60% των συνολικών επενδύσεων του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Ελλάδα.

Το σταθερό δίκτυο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υποδομής συνδεσιμότητας. Η κάλυψη Telekom 5G ξεπερνά το 99% του πληθυσμού, ενώ το 5G+ καλύπτει περισσότερο από το 85%. Για τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη σταθερών και κινητών δικτύων διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Η στρατηγική της Telekom έως το 2030 είναι να εξελιχθεί σε κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη και να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις πιο ψηφιακά προηγμένες χώρες της.

Η καμπάνια συνδέει την εξέλιξη του δικτύου με τις δυνατότητες που αυτό δημιουργεί για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Οι συνδρομητές δίνουν ζωή στο μεγαλύτερο δίκτυο Fiber της χώρας και η Telekom συνεχίζει να το εξελίσσει, με στόχο την κορυφή της Ευρώπης και περισσότερες δυνατότητες για όλους.

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη χάρη στα δίκτυα Telekom

Η συνεχής ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς σταθερής και κινητής και η διάθεση ολοένα υψηλότερων ταχυτήτων συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Στα δίκτυα FTTH η πρόοδος της χώρας σε ετήσια βάση, τόσο στην ποσοστιαία αύξηση της κάλυψης όσο και στην ποσοστιαία αύξηση των συνδρομητών, είναι η υψηλότερη στην ΕΕ (Fibre Council Europe, European FTTH/B Market Panorama 2026, data as of Sept.2025). Η σημαντική βελτίωση των ταχυτήτων στη σταθερή αποτυπώθηκε και στο Speedtest Global Index της Ookla, με την Ελλάδα να κερδίζει έως και 24 θέσεις και να φτάνει στην 72η θέση παγκοσμίως στο fixed broadband τον Ιανουάριο 2026.

Αντίστοιχα, στην κινητή, το δίκτυο 5G SA της Teleκom, το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο και το πλέον αναπτυγμένο στην Ελλάδα, επέτρεψε στη χώρα να βρεθεί στην 1η θέση σε ταχύτητα στην Ευρώπη και στην 4η στον κόσμο σύμφωνα με την OOKLA (https://www.ookla.com/articles/5g-sa-2026).

Με το βλέμμα στο 2030, η Telekom συνεχίζει να εξελίσσει τα δίκτυα και τις υπηρεσίες της, με στόχο να αναδειχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη και να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Η δύναμη του Ομίλου Telekom στην πράξη

Η μετάβαση σε Telekom ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης μέσα από τη δύναμη ενός παγκόσμιου τεχνολογικού οικοσυστήματος, τις οικονομίες κλίμακας, τις διεθνείς συνεργασίες και την πρόσβαση σε προηγμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες.

Με στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με την OpenAI και την Perplexity, ο Όμιλος Telekom αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το AI Calling, που ανοίγει νέες προοπτικές στην τηλεφωνική επικοινωνία, όπως η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη των δικτύων 6G, προετοιμάζοντας την επόμενη γενιά συνδεσιμότητας. Η πρόσβαση σε αυτή την τεχνογνωσία και τις τεχνολογίες δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη καινοτομία, καλύτερες ψηφιακές εμπειρίες και νέες υπηρεσίες για τους πελάτες της Telekom στην Ελλάδα.