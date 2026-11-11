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Η International Workplace Group (IWG), plc, ο μεγαλύτερος πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας στον κόσμο με το δίκτυο της εταιρείας να εκτείνεται σε περισσότερες από 120 χώρες και επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus, η HQ, η Signature και η Instant Offices, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα τριμηνιαία έσοδα σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,26 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από 5 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1,03 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Περισσότερα από 5.000 κέντρα γραφείων βρίσκονται σε λειτουργία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Οι νέες συμφωνίες και τα εγκαίνια νέων χώρων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Νέες συμφωνίες στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 332 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 335),

-Εγκαίνια νέων χώρων στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 211 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 215)

Αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων καταλυμάτων κατά 8% και αύξηση του RevPAR κατά 2% σε ετήσια βάση.

Έσοδα από αμοιβές διαχείρισης και δικαιωμάτων franchise ύψους 45 εκατ. δολαρίων, αύξηση 28% σε ετήσια βάση.

Επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 139 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια των 9 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2026 μέσω επαναγοράς μετοχών, ενώ έχουν ανακοινωθεί επιστροφές έως και 200 εκατ. δολαρίων για ολόκληρο το έτος, χάρη στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών κατά το 3ο τρίμηνο του 2026

-Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε από 880 εκατ. δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2026 σε 874 εκατ. δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2026

-Επαναγορές μετοχών ύψους 39 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το εύρος των προβλέψεων για το Προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 περιορίστηκε και πλέον αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από την τρέχουσα συναίνεση των 599 εκατ. Δολαρίων (Bloomberg, 2 November 2026), ενώ το καθαρό χρέος αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α΄ εξαμήνου του 2026. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος καθαρού χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA στο τέλος του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 1,4-1,5 φορές, σύμφωνα με την προηγούμενη καθοδήγηση.

Ο Christian Schmitz, Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group plc, δήλωσε: «Για την IWG ήταν ένα ακόμα εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο, με αυξημένα έσοδα σε όλες τις δραστηριότητές μας, σημειώνοντας σταθερά ανοδική τροχιά στον τομέα των Managed & Franchised υπηρεσιών. Παράλληλα, πετύχαμε δύο σημαντικά ορόσημα: το παγκόσμιο δίκτυό μας να ξεπερνά πλέον τα 5.000 κέντρα, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα του δικτύου να αγγίζουν τα 1,26 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε πάνω από 5 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Οι ευέλικτοι χώροι εργασίας που προσφέρουμε ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας παγκοσμίως, καθώς καλούνται να διαχειριστούν την οικονομική αβεβαιότητα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την επιθυμία των εργαζομένων τους για ευέλικτη εργασία. Το μοντέλο ανάπτυξής μας στις Managed & Franchised δραστηριότητες συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, επιτρέποντάς μας πλέον να εξορθολογίζουμε τη βάση κόστους μας, χωρίς να φρενάρουμε την αναπτυξιακή μας πορεία. Ο Όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να κλείσει το έτος σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και να εισέλθει στο 2027 διαθέτοντας μια σταθερή και ισχυρή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση του του Γ’ τριμήνου εδώ.



Σχετικά με την IWG PLC

Η International Workplace Group (IWG) είναι η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα παροχής χώρων εργασίας, που δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες κάθε μεγέθους να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και κερδοφορία. Δημιουργούμε προσωπική, οικονομική και στρατηγική αξία για τις πιο καινοτόμες εταιρείες και γνωστές επωνυμίες παγκοσμίως, αλλά και για μεμονωμένους επαγγελματίες και την επόμενη γενιά ηγετών της αγοράς. Όλοι, αξιοποιούν τη δύναμη της πλατφόρμας της IWG για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την εγγύτητά τους στις αγορές-στόχους.

Το παγκόσμιο δίκτυο της IWG καλύπτει περισσότερες από 6.000 τοποθεσίες σε 120 χώρες, με το 83% των εταιρειών του Fortune 500 να συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό μας.

Οι εμπορικές μας επωνυμίες, όπως οι Regus, Spaces, HQ και Signature, εξυπηρετούν εκατομμύρια ανθρώπους, προσφέροντας επαγγελματικούς, συνεργατικούς και χώρους εργασίας που εμπνέουν, ενώ όλες οι ψηφιακές μας υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής IWG.