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Ένα σύνολο 20 επενδύσεων στοχεύει το KOS Biotechnology Partners στον πρώτο του κύκλο, με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 111 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει γνωστές οι πέντε και έπεται η ανακοίνωση άλλων τεσσάρων έως το τέλος του 2026 – σύνολο εννιά. Σχεδόν οι μισές δηλαδή, μέσα σε έναν μόνο χρόνο, από την ίδρυσή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι ρυθμοί που ακολουθεί το πρώτο ελληνικό VC -με έδρα σε Αθήνα και Νέα Υόρκη- το οποίο επενδύει στο χώρο της Βιοτεχνολογίας και των Υπηρεσιών Φαρμάκου είναι ταχείς.

Συνδυάζονται μάλιστα με την ίδρυση ενός hub στην Κρήτη (στο ΙΤΕ), όπου θα δοθεί η ευκαιρία να «συστεγαστούν» τα παραρτήματα που ιδρύουν σταδιακά στην Ελλάδα οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

Τις λεπτομέρειες του πλάνου ανέλυσαν ο Σίμος Συμεωνίδης, ο Αλεξ Τζούκας, συνιδρυτές και Managing Partners του, και ο Νίκος Κωσταράς, Partner, τρία στελέχη με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία και σημαντική πορεία στην αγορά.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) έχει εισφέρει, ως Anchor Investor του mega fund, περίπου το 50% των κεφαλαίων και τα υπόλοιπα χρήματα έχουν προέλθει από τέσσερις άλλες πηγές: τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, τέσσερις εγχώριους φαρμακευτικούς ομίλους, ισχυρά family offices και από ελληνοαμερικανούς επενδυτές.

Το KOS Biotechnology Partners, έχοντας εξασφαλίσει ισχυρή θεσμική και ιδιωτική στήριξη, φιλοδοξεί να συνδέσει την ελληνική επιστημονική κοινότητα με την παγκόσμια αγορά φαρμάκου, και να πετύχει παράλληλα επαναπατρισμό κεφαλαίων και επιστημόνων.

Μέχρι στιγμής το VC έχει επενδύσει σε αντίστοιχους χρηματοδοτικούς γύρους στις Epikast (Pharma Services), Rezo (TechBio/Therapeutics), Golden Age Health (Pharma Services), Fathom (TechBio/Therapeutics), Catalym (Therapeutics), συμπαίκτης με ισχυρούς συνεπενδυτές, μετρά αντίστροφα για άλλες τέσσερις ανακοινώσεις και εξετάζει διψήφιο αριθμό επιπλέον κινήσεων, με δύο ή τρεις αξιόλογες ελληνικές εταιρείες να βρίσκονται στα «ραντάρ» του.

Τα tickets κάθε επένδυσης κυμαίνονται μεταξύ 1,5 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ, με μέσο όρο τα 3 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις από τις πέντε πρώτες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το KOS Biotechnology Partners διαθέτουν Έλληνα founder, ενώ βασικός και αδιαπραγμάτευτος όρος για την ένταξή τους στο portfolio του VC αποτελεί η υποχρέωση ίδρυσης θυγατρικής ή ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και σειρά προσλήψεων.

Το VC έχει επενδύσει περί τα 20 εκατ. ευρώ ως αυτή την ώρα στις πέντε εταιρείες, ποσό που θα ανέβει στα 25 εκατ. ευρώ αθροιστικά με τις επόμενες τέσσερις.

Υπογραμμίστηκε μεταξύ άλλων ότι η αξιοποίηση του ΑΙ οδηγεί σε ταχύτερο και λιγότερο κοστοβόρο σχεδιασμό φαρμάκων, με μικρότερο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού.

Συνιδρυτής της Epikast είναι ο Στέλιος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σκάνγκος πρόεδρος της Rezo και ο Μισέλ Βουνάτσος συνιδρυτής της Golden Age Health.

Πιο αναλυτικά: Η Epikast, εταιρεία παροχής φαρμακευτικών υπηρεσιών με παρουσία στην Αθήνα, αύξησε το προσωπικό της σε 40 εργαζομένους, με προοπτική να φτάσει τους 70.

Στο AI drug discovery η Rezo Therapeutics υποστηρίζεται από κορυφαίους επενδυτές, η Fathom Therapeutics από τη Νέα Υόρκη με Κινέζο ιδρυτή και CEO αναπτύσσει θεραπείες για σπάνιες μορφές καρκίνου του αίματος και εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη χρήση των εθνικών υπερυπολογιστικών υποδομών «Φάρος» και «Δαίδαλος».

Η Golden Age Health από τη Σιγκαπούρη κάνει focus στην εμπορική προώθηση φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις και η γερμανική Catalym εστιάζει στον καρκίνο του πνεύμονα. Έγινε λόγος και για συμμετοχή σε μια αμερικανική εταιρεία στη Βοστώνη, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες.

Στις νέες επενδύσεις του fund αναμένονται οι ανακοινώσεις για ελληνική εταιρεία φαρμακευτικών υπηρεσιών, για ισραηλινή εταιρεία ογκολογίας με επικεφαλής το European Innovation Council (EIC) και η ίδρυση spin-out από καθηγητή του Harvard Medical School στον τομέα της νευρολογίας.

Σε θεσμικό επίπεδο, επίκειται η ανακοίνωση της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης για τη δημιουργία ενός πρότυπου incubator και cluster βιοτεχνολογίας, όπου παρέχονται εργαστηριακές υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

Τα στελέχη του VC είχαν λάβει μέρος μάλιστα σε συνάντηση εργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με μια «dream team» Ελλήνων του εξωτερικού, για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αναπτύξει βιοτεχνολογία. Αποκάλυψαν δε ότι επί μια διετία δούλεψαν πάνω στο project.

Η στρατηγική και το υπόβαθρο

Η επενδυτική στρατηγική του fund καλύπτει όλο το φάσμα του κύκλου της ζωής ενός φαρμάκου, σε τρεις πυλώνες, που εκτείνονται: από την ανακάλυψη νέων θεραπειών για σοβαρές και ανίατες ασθένειες, τις υπηρεσίες φαρμάκου, περιλαμβάνοντας τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την υποστήριξη της παραγωγής και το TechBio, μέχρι την αξιοποίηση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικής βιοφυσικής, με σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία και να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος του R&D.

Η ίδρυση του KOS Biotechnology Partners από τον δρ Σίμο Συμεωνίδη και τον Άλεξ Τζούκα, δυο στελέχη με στιβαρό υπόβαθρο, με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές και βαθιά επιστημονική γνώση, έδωσε «σάρκα και οστά» στο όραμα της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος βιοεπιστημών στην Ελλάδα και την προσπάθεια για τη διασύνδεσή του με την αγορά των ΗΠΑ, όπου δαπανώνται εννιά φορές μεγαλύτερα κονδύλια στο R&D σε σύγκριση με την Ευρώπη.

Στο «βαρύ βιογραφικό» του Σίμου Συμεωνίδη (Columbia – Harvard) καταγράφεται μια δεκαετία εμπειρίας στη Wall Street (Morgan Stanley, Cowen & Co, RBC κ.ά.) μετά από 40ετή παραμονή στις ΗΠΑ, ο Άλεξ Τζούκας κατέχει τεχνογνωσία από την επενδυτική τραπεζική και τα private equity funds (Deutsche Bank, MTS Health Partners, Gurnet Point Capital) και στην πορεία πλαισιώθηκαν από τον 3ο partner Νίκο Κωσταρά, ο οποίος έχει διατελέσει επικεφαλής της IQVIA στην Ελλάδα.

Με ορίζοντα δεκαετίας, το KOS Biotechnology Partners τοποθετεί στο χρονοδιάγραμμά του μελλοντικά exits ή εισαγωγές σε χρηματιστήρια σε βάθος πενταετίας και δεν αποκλείει ένα δεύτερο εγχείρημα.

Η επικείμενη λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φάρμακα συνολικής αξίας 400 δισ. δολ. την προσεχή πενταετία δημιουργεί ανάλογες ευκαιρίες για το οικοσύστημα όπου επενδύει το fund.