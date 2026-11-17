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Σχεδόν 27 εκατ. ευρώ πωλήσεων έχασε μέσα σε έναν χρόνο η LG Electronics Ελλάς, με τη διοίκηση να αποδίδει τη μεγάλη υποχώρηση στην ολοκλήρωση του έργου των διαδραστικών πινάκων στα σχολεία και στον έντονο ανταγωνισμό στις τηλεοράσεις. Ο τζίρος της ελληνικής θυγατρικής του νοτιοκορεατικού ομίλου μειώθηκε κατά 16,3% το 2025, στα 137,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 37%. Την ίδια ώρα, η εταιρεία, με Country Managing Director τον Άρη Κουτελό (κεντρ. φωτ.), έχει θέσει στόχο τον διπλασιασμό των πωλήσεων στην αγορά επαγγελματικών λύσεων έως το 2030.

«Η πτώση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην λήξη του έργου των διαδραστικών πινάκων στα σχολεία αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό στην κατηγορία των τηλεοράσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025.

Η αναφορά στους διαδραστικούς πίνακες έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει την επίδραση που μπορεί να έχει η ολοκλήρωση ενός μεγάλου δημόσιου έργου στις επιδόσεις μιας πολυεθνικής θυγατρικής. Η LG δεν προσδιορίζει πόσο από τη συνολική απώλεια εσόδων προέρχεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πόσο από τις πιέσεις στην αγορά τηλεοράσεων. Κατονομάζει, ωστόσο, αυτούς τους δύο παράγοντες ως τις βασικές αιτίες της κάμψης, παρά το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτει.

Πτώση σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της LG Electronics Ελλάς διαμορφώθηκε στα 137,22 εκατ. ευρώ, έναντι 164,01 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση έφθασε τα 26,79 εκατ. ευρώ, με την κάμψη να καταγράφεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, τις δύο βασικές αγορές που εξυπηρετεί η θυγατρική.

Στην ελληνική αγορά οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 14,9%, στα 116,74 εκατ. ευρώ από 137,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία μείωση στην Κύπρο, όπου ο τζίρος περιορίστηκε στα 19,16 εκατ. ευρώ από 24,31 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 21,2%. Οι πωλήσεις σε λοιπές αγορές διαμορφώθηκαν στα 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το 2024.

Η υποχώρηση των εσόδων πέρασε και στην κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 1,96 εκατ. ευρώ από 3,38 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 1,51 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,23 εκατ. ευρώ, έναντι 3,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά τη σημαντική μείωση των πωλήσεων, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει το μικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο αυξήθηκε στο 17% από 15,6%. Το κόστος πωλήσεων υποχώρησε ταχύτερα από τον τζίρο, ενώ μειώθηκαν και οι δαπάνες διάθεσης, στα 17,62 εκατ. ευρώ από 18,97 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση του περιθωρίου και ο περιορισμός των εξόδων δεν ήταν, πάντως, αρκετά για να αποτρέψουν τη σημαντική μείωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά της, η διοίκηση υποστηρίζει ότι η LG διατήρησε τα μερίδια αγοράς της, παρά τις δυσκολίες, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν δημοσιοποιούνται, ωστόσο, αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων, ώστε να προκύπτει η εικόνα της εταιρείας ξεχωριστά στις τηλεοράσεις, τις λευκές συσκευές ή τον επαγγελματικό εξοπλισμό.

Οι πιστώσεις

Πέρα από την πτώση του τζίρου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες, σε μια χρονιά κατά την οποία οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν αισθητά. Συγκεκριμένα, οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 3,7 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στα 48,59 εκατ. ευρώ από 44,88 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η ίδια η εταιρεία εξηγεί ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη συγκέντρωση πωλήσεων σε πελάτες και προϊόντα με μεγαλύτερες περιόδους πίστωσης, καθώς και στη μείωση των προκαταβολών από πελάτες. Ο σχετικός δείκτης είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκε από 98,5 σε 127 ημέρες, με βάση τα υπόλοιπα στο τέλος κάθε χρήσης.

Την ίδια περίοδο, οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 36,61 εκατ. ευρώ από 32,66 εκατ. ευρώ, με τα 29,55 εκατ. ευρώ να αφορούν υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου LG, έναντι 25,01 εκατ. ευρώ το 2024. Η ελληνική θυγατρική προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της από εταιρείες του ομίλου, γεγονός που εξηγεί και το σημαντικό ύψος των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν σε μόλις 27,6 χιλ. ευρώ, από 1,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 897 χιλ. ευρώ, έναντι 2,27 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία αποπλήρωσε τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό των 900 χιλ. ευρώ που εμφάνιζε στο τέλος του 2024, ενώ η καθαρή θέση της ενισχύθηκε στα 17,94 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση του 2025 η διοίκηση δεν προτείνει διανομή μερίσματος, με τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία μετά την προβλεπόμενη κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

Το στοίχημα του B2B

Μετά τη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων το 2025, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το σχέδιο που παρουσίασε η LG το περασμένο καλοκαίρι για την ανάπτυξη των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων. Ο στόχος είναι ο διπλασιασμός του κύκλου εργασιών του Business-to-Business (B2B) έως το 2030, με έτος βάσης το 2026.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος στον επαγγελματικό κλιματισμό, στις αντλίες θερμότητας και στα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και στις επαγγελματικές οθόνες, τις ξενοδοχειακές τηλεοράσεις και τις εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης. Πρόκειται για δραστηριότητες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και τεχνικούς συνεργάτες, με τη ζήτησή τους να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με επενδύσεις και έργα αναβάθμισης υποδομών.

Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, αύξηση του δικτύου συνεργατών κατά 40% έως το 2030, με αφετηρία περισσότερους από 600 πιστοποιημένους συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η LG επιδιώκει να διευρύνει τον ρόλο των υπηρεσιών, έχοντας ανακοινώσει στόχο συμμετοχής τους κατά 20% στον κύκλο εργασιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία δίνει βάρος στη συνεργασία με επαγγελματίες εγκαταστάτες, στην τεχνική υποστήριξη και στην εκπαίδευση. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η ανανέωση της B2B Academy και του showroom που παρουσιάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο διπλασιασμός των πωλήσεων B2B παραμένει, πάντως, στόχος και όχι ήδη καταγεγραμμένη επίδοση. Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δεν περιλαμβάνουν χωριστή ανάλυση των εσόδων από επαγγελματικές λύσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό από τα δημοσιευμένα στοιχεία το μέγεθος της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς το B2B αποτελεί ήδη μέρος των δραστηριοτήτων της LG, όπως δείχνει και η συμμετοχή της στο έργο των διαδραστικών πινάκων. Το σχέδιο της επόμενης τετραετίας αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξή του, με μεγαλύτερη παρουσία σε επαγγελματικό εξοπλισμό, υπηρεσίες και συνεργασίες.

Το 2026 αποτελεί το πρώτο τεστ για την LG Electronics Ελλάς μετά τη μεγάλη υποχώρηση των πωλήσεων. Η ανάκτηση εδάφους στις παραδοσιακές κατηγορίες προϊόντων και η ανάπτυξη των επαγγελματικών λύσεων θα δείξουν κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας πλέον μπροστά της τον στόχο του διπλασιασμού του B2B έως το 2030.