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Η MagentaTV υποδέχεται δυναμικά τη νέα τηλεοπτική σεζόν με πλούσιο θέαμα για όλους: σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, πολυαναμενόμενες σειρές, νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές.

Η MagentaTV, που αποτελεί εξέλιξη της COSMOTE TV, ξεκινά τη νέα σεζόν έχοντας φτάσει το ορόσημο των 800.000 συνδρομητών, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά streaming και συνεχίζοντας να εμπλουτίζει το περιεχόμενό της με premium επιλογές για όλη την οικογένεια.

Κορυφαίο αθλητικό θέαμα στα κανάλια Magenta Sport

Τα κανάλια Magenta Sport αποτελούν και φέτος τον κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις του αθλητισμού. Στο ποδόσφαιρο, η Stoiximan Super League παίζει μπάλα στη MagentaTV, με τους εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου Elabet, Κηφισιάς και Παναιτωλικού, ενώ, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Nova για τα κανάλια Novasports, οι συνδρομητές της MagentaTV θα μπορούν να δουν και τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Λεβαδειακού, Ατρόμητου, Αστέρα Aktor και Καλαμάτας.

Επιπλέον, θα μπορούν να απολαύσουν όλη τη δράση από το UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, από τη League Phase έως και τους τελικούς. Το ποδοσφαιρικό «μενού» της MagentaTV συμπληρώνουν κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Serie A, η LaLiga EA Sports, η Liga Portugal Betclic, η SkyBet EFL Championship, η William Hill Scottish Premiership και η Cyprus League by Stoiximan. Οι συνδρομητές μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα της Premier League μέσω των καναλιών Novasports. Ακόμη, τα αθλητικά κανάλια Magenta Sport εμπλουτίζονται με τα νέα κανάλια Magenta Sport 1 League, Magenta Sport 2 League, Magenta Sport 3 League & Magenta Sport 4 League, τα οποία θα φιλοξενούν τους αγώνες της Stoiximan Super League και της LaLiga ΕΑ Sports.

Στο μπάσκετ, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες από το NBA και το WNBA, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως ACB Liga Endesa, Copa del Rey, Supercoppa, Turkish Super League και FIBA Basketball Champions League. Παράλληλα συνεχίζουν να απολαμβάνουν μέσω των καναλιών Novasports τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ της EuroLeague. Το αθλητικό περιεχόμενο της MagentaTV περιλαμβάνει, επίσης, κορυφαίες διοργανώσεις για τους φίλους του τένις (ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, ATP Finals, Next Gen Finals), του μηχανοκίνητου αθλητισμού (MotoGP, WRC, ERC, DTM) και των μαχητικών σπορ (UFC, Oktagon).

Magenta Series & Magenta Cinema: Πρεμιέρες all-star cast ταινιών και σειρών από τα μεγαλύτερα studios

Τα κανάλια Magenta Series και Magenta Cinema φέρνουν μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες και all-star cast σειρές, σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή studios, όπως η Paramount και το BBC. Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το «Paw Patrol: The Dino Movie», το «Scream 7», το «Scary Movie (2026)», το «In the Grey», το «Couture» κ.ά. Στις σειρές, η σεζόν ξεκινά δυναμικά με την επιστροφή του «MobLand», την 4η σεζόν του «Tulsa King» (πρεμιέρα 17 Οκτωβρίου), τη 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» (πρεμιέρα 31 Οκτωβρίου), καθώς και την 3η σεζόν του «Landman». Οι νέοι κύκλοι των δημοφιλών σειρών «Lioness», «Yellowjackets», «The Marshals», «CIA», «NCIS: Origins», «Boston Blue», «Ghosts», καθώς και η σειρά «Agatha Christie’s Tommy & Toupence» συμπληρώνουν την τηλεοπτική agenda της νέας σεζόν.

Επιπλέον, η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε στη MagentaTV με την προβολή των βραβείων Emmy®, ενώ θα ακολουθήσουν φέτος και τα βραβεία OSCARS® και Critics’ Choice, προσφέροντας στους συνδρομητές της πρόσβαση στο κόκκινο χαλί και στις επίσημες τελετές βράβευσης σπουδαίων καλλιτεχνών της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η MagentaTV αξιοποιώντας τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου Telekom, συνεχίζει να δίνει στους συνδρομητές της, μέσα από τα συνδυαστικά πακέτα «MagentaTV με Netflix», τη δυνατότητα να έχουν σε μία συνδρομή, με πολύ ελκυστική τιμή, πρόσβαση στο Netflix και να απολαμβάνουν ατελείωτες ταινίες, σειρές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο στη MagentaTV

Το κανάλι Magenta History υποδέχεται τη νέα σεζόν με περισσότερες από 15 νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές MagentaTV, αφιερωμένες στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν η επιστροφή της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο για 11η συνεχόμενη χρονιά, οι σειρές ντοκιμαντέρ «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα» με τον «Αrchaestoryteller» Θοδωρή Παπακώστα, «Έλληνες των άστρων» με Έλληνες επιστήμονες στην πρώτη γραμμή της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς και τα ντοκιμαντέρ «Το κενό ανάμεσα» για την ιστορία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και οι διεθνείς συμπαραγωγές «Yamanya: Οι Ξεχασμένοι πρόγονοι μας» για την μετανάστευση των πληθυσμών των Yamnaya στην Ευρώπη και «Άρτεμις & Απόλλων: Μυστικά των Θεών» με την διακεκριμένη ιστορικό Μπέτανυ Χιούζ.

Το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο της MagentaTV έρχεται να εμπλουτίσει και η νέα ελληνική σειρά μυθοπλασίας «Σχέδιο Οδυσσέας», σε παραγωγή MagentaTV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, βασίζεται στο best-seller βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα». Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ’70.

Πλούσιο παιδικό πρόγραμμα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της MagentaTV έχει και το παιδικό περιεχόμενο, με αγαπημένους ήρωες, συναρπαστικές περιπέτειες και ιστορίες γεμάτες φαντασία για τους μικρούς τηλεθεατές. Μέσα από τα 6 παιδικά κανάλια της πλατφόρμας (Disney Channel, Disney Junior, Baby TV, SMILE, duck TV και Keedoo), προβάλλονται καθημερινά αγαπημένες σειρές και ταινίες, ενώ στα κανάλια Magenta Cinema τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν πρεμιέρες ταινιών, όπως «Τομ και Τζέρι: Η απαγορευμένη πυξίδα», «Τρίχες Κατσαρές», «Η Έλι και η παρέα των φαντασμάτων», «Δαβίδ: Το αγόρι που έγινε θρύλος» κ.ά. Παράλληλα, στον Οn Demand κατάλογο της MagentaTV περιλαμβάνονται πάνω από 2.500 επεισόδια παιδικών σειρών.