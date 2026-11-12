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Εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών Microsoft 365, Outlook και Teams αντιμετώπισαν την Πέμπτη χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών βλαβών Downdetector που επικαλείται το reuters. Οι δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν και σε συστήματα διασύνδεσης που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI και της Anthropic.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, στις 14:07, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 97.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει αναφορές από διαφορετικές πηγές, επομένως ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν ενδέχεται να διαφέρει.

Την ίδια ώρα, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 38.000 αναφορές για προβλήματα στο Microsoft 365, ενώ περίπου 4.500 χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στο Teams.

Οι κινήσεις της Microsoft για την αποκατάσταση των υπηρεσιών

«Εξετάζουμε εντατικά κάθε διαθέσιμη λύση για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις», ανέφερε η Microsoft σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης της εκτεταμένης δυσλειτουργίας.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έχει αναστείλει όλες τις νέες αναπτύξεις και εγκαταστάσεις αλλαγών στα συστήματά της, ενώ παράλληλα μεταφέρει επιπλέον δικτυακή κίνηση μακριά από τις υποδομές που έχουν επηρεαστεί.

Επιπλέον, οι τεχνικές ομάδες προχωρούν σε επανεκκίνηση των διακομιστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, με στόχο τη σταδιακή επαναφορά τους σε κανονική λειτουργία.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι αποκατέστησε πλήρως ένα πρόβλημα στο Teams που επηρέαζε χρήστες στη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη ενημέρωση προειδοποίησε ότι οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών Microsoft 365 και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προβλήματα και στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης

Οι επιπτώσεις της τεχνικής βλάβης δεν περιορίστηκαν στις εφαρμογές της Microsoft, αλλά επεκτάθηκαν και σε υπηρεσίες τρίτων εταιρειών που βασίζονται στις υποδομές της.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διερευνά πρόβλημα στους συνδέσμους διασύνδεσης με υπηρεσίες της Microsoft, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να παρουσιάζονται αστοχίες κατά τη δημιουργία νέων συνδέσεων και ότι ορισμένα εργαλεία δεν λειτουργούν όπως αναμένεται.

Αντίστοιχα, η Anthropic γνωστοποίησε ότι εντόπισε πρόβλημα σε εξωτερικό πάροχο υποδομών, το οποίο επηρεάζει τον σύνδεσμό της με το Microsoft 365.

Οι ανακοινώσεις αναδεικνύουν την εξάρτηση των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από τις υποδομές μεγάλων παρόχων τεχνολογίας, καθώς μια τεχνική δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα διαφορετικές πλατφόρμες και εφαρμογές.