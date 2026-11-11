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Το BestPrice λανσάρει το Merchant Intelligence με στόχο να βοηθήσει τα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα να αποφασίζουν τεκμηριωμένα πού αξίζει να εστιάσουν κάθε μέρα. Το Merchant Intelligence δεν είναι ένα στατικό dashboard, αλλά παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την αγορά, όπως αυτή αποτυπώνεται στο BestPrice, και τη συνδέει απευθείας με τα προϊόντα και το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε εμπόρου, αναδεικνύοντας άμεσα αξιοποιήσιμες εμπορικές ευκαιρίες. Καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται, η πλατφόρμα επικαιροποιεί δυναμικά την εικόνα και τις προτεραιότητες του καταστήματος, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης μέσω email.

Καθημερινές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα της αγοράς

Το Merchant Intelligence δίνει σε κάθε κατάστημα πρακτικές απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα της καθημερινής εμπορικής διαχείρισης:

• Σύγκριση & Εικόνα Τιμών: Η σύγκριση τιμών σε ταυτόσημα προϊόντα αποτυπώνει καθαρά τη θέση του καταστήματος απέναντι στον ανταγωνισμό, αναδεικνύοντας τους κωδικούς που αξίζουν επιπλέον προσοχή.

• Στοχευμένη Ανάλυση Ανταγωνισμού: Ο εντοπισμός των καταστημάτων με τα περισσότερα κοινά προϊόντα επιτρέπει την εστιασμένη σύγκριση με μεμονωμένους εμπόρους ή ομάδες έως 10 καταστημάτων.

• Διεύρυνση Προϊοντικής Γκάμας: Οι τάσεις ζήτησης στο BestPrice φέρνουν στην επιφάνεια δημοφιλείς κωδικούς της αγοράς που λείπουν από τον κατάλογο του καταστήματος.

Παράλληλα, ο έμπορος μπορεί να εμβαθύνει στα δεδομένα με εξειδικευμένα φίλτρα και να εξάγει αναφορές σε μορφή CSV. Η τελική εμπορική απόφαση παραμένει στα χέρια του, βασισμένη πλέον σε ακριβή στοιχεία και οργανωμένες προτεραιότητες για την επόμενη κίνησή του.

Το νέο αυτό προϊόν αξιοποιεί τα δεδομένα και την τεχνογνωσία του BestPrice, το οποίο συνεργάζεται με περίπου 4.000 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, εντάσσοντας τη βαθιά γνώση της αγοράς στον καθημερινό εμπορικό σχεδιασμό των συνεργατών του.

«Κάθε μέρα, χιλιάδες ελληνικά καταστήματα παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για τις τιμές, την γκάμα και τον ανταγωνισμό. Με το Merchant Intelligence μετατρέπουμε τα live δεδομένα της αγοράς σε ένα πρακτικό εργαλείο για τους συνεργάτες μας, δίνοντάς τους σαφείς προτεραιότητες τη στιγμή που τις χρειάζονται», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης, CEO του BestPrice.

Ενεργοποίηση και δωρεάν δοκιμή

Το Merchant Intelligence αξιοποιεί απευθείας τον κατάλογο που κάθε κατάστημα διατηρεί ήδη στο BestPrice, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη τεχνική διασύνδεση. Η ενεργοποίησή του πραγματοποιείται άμεσα μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Ενόψει της Black Friday, τα συνεργαζόμενα καταστήματα μπορούν να γνωρίσουν την υπηρεσία μέσα από δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και να την αξιοποιήσουν στην προετοιμασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Merchant Intelligence είναι σχεδιασμένο να αποτελεί σταθερό εργαλείο στην καθημερινή εμπορική λειτουργία κάθε καταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.