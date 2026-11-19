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Η Meta ανακοίνωσε σήμερα ότι “επανεξετάζει” τον στόχο της για μηδενικές καθαρές εκπομπές, τον οποίο ο αμερικανικός όμιλος είχε θέσει αρχικά για το 2030, λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), σε μια νέα οπισθοδρόμηση των τεχνολογικών κολοσσών ως προς τις δεσμεύσεις τους στην πολιτική τους για το κλίμα.

“Επανεξετάζουμε τα χρονοδιαγράμματά μας, τη σειρά των ενεργειών και τους ενδιάμεσους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας του 2030 για τον στόχο μας των μηδενικών καθαρών εκπομπών”, έγραψε η Meta στην έκθεσή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2026 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επικαλούμενη συγκεκριμένα την “ταχύτερη ανάπτυξη από την προβλεπόμενη” της “ζήτησης για υποδομές για την τεχνητή νοημοσύνη”.