Η απόφαση, που γνωστοποιήθηκε μέσω δικαστικού εγγράφου, ακολουθεί την ετυμηγορία σώματος ενόρκων σε δικαστήριο της Σάντα Φε, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι ένορκοι έκριναν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός παραπλάνησε τους πολίτες του Νέου Μεξικού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αλλά και με τα μέτρα που λαμβάνει για να αποτρέπει τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου στις πλατφόρμες του.

Πάνω από 43 εκατομμύρια παραβάσεις

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, η Meta κρίθηκε υπεύθυνη για περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας του Νέου Μεξικού περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Για καθεμία από αυτές προβλέπεται αστική χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000 δολάρια, με το τελικό ύψος του προστίμου να καθορίζεται από τον αρμόδιο δικαστή.

Όπως προκύπτει από το δικαστικό έγγραφο της Τετάρτης, το ποσό που αρχικά επιδικάστηκε υπέρ της πολιτείας ανερχόταν στο αστρονομικό ύψος των 219,5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η τελική χρηματική ποινή περιορίστηκε στα 25 δισ. δολάρια.

Το CNBC έχει απευθυνθεί στη Meta ζητώντας σχόλιο για τη δικαστική απόφαση.

Το σκάνδαλο Cambridge Analytica και οι προηγούμενοι συμβιβασμοί

Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται παρά το γεγονός ότι η Meta έχει ήδη προχωρήσει σε διακανονισμούς για σειρά αγωγών που σχετίζονται με το σκάνδαλο Cambridge Analytica.

Τον περασμένο Αύγουστο, η εταιρεία κατέληξε σε συνολικό διακανονισμό ύψους σχεδόν 17 δισ. δολαρίων με συνασπισμό γενικών εισαγγελέων αμερικανικών πολιτειών, στο πλαίσιο ξεχωριστής ομοσπονδιακής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των ανηλίκων και την ψυχική υγεία.

Ωστόσο, το Νέο Μεξικό δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη συμφωνία, με αποτέλεσμα η δική του υπόθεση για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία συνδέεται με την Cambridge Analytica, να οδηγηθεί κανονικά σε δίκη τον Σεπτέμβριο.

Είχε προηγηθεί, το 2022, ακόμη ένας σημαντικός συμβιβασμός, όταν ο όμιλος συμφώνησε να καταβάλει 725 εκατ. δολάρια για τη διευθέτηση συλλογικής αγωγής που είχε επίσης προκύψει από την ίδια υπόθεση.

Το σκάνδαλο, που ξέσπασε το 2018, είχε προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σε μια περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε ακόμη με την επωνυμία Facebook.

Στο επίκεντρο είχαν βρεθεί οι καταγγελίες ότι η εταιρεία πολιτικών συμβούλων Cambridge Analytica απέκτησε με αθέμιτο τρόπο πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονη αμφισβήτηση για τις πρακτικές του Facebook στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

Οι νέες δικαστικές περιπέτειες της Meta

Η αγωγή του Νέου Μεξικού για την υπόθεση Cambridge Analytica είχε κατατεθεί αρχικά το 2021, επί θητείας του τότε γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, Έκτορ Μπαλντέρας.

Τη δικαστική διαδικασία που ακολούθησε επέβλεψε ο σημερινός γενικός εισαγγελέας, Ραούλ Τόρες, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλη σημαντική δικαστική αντιπαράθεση της πολιτείας με τη Meta.

Ειδικότερα, ο Τόρες ηγήθηκε της υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία οδήγησε τον περασμένο Μάρτιο σε απόφαση ενόρκων για την επιβολή προστίμου 375 εκατ. δολαρίων στη Meta, λόγω παραβιάσεων της νομοθεσίας περί αθέμιτων πρακτικών.

Σε επόμενο στάδιο της ίδιας υπόθεσης, δικαστής του Νέου Μεξικού διέταξε την εταιρεία να καταβάλει επιπλέον 567 εκατ. δολάρια σε ειδικό ταμείο αποκατάστασης, αφού κρίθηκε ότι οι πρακτικές της είχαν προκαλέσει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

Η Meta έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με εκείνη την απόφαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.

Η νέα χρηματική ποινή των 25 δισ. δολαρίων προσθέτει ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στις πολυετείς δικαστικές διαμάχες του τεχνολογικού ομίλου γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.