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Η συζήτηση γύρω από την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα εγκλωβίστηκε επί μακρόν γύρω από το σκέλος της συμμόρφωσης. Για τις διοικήσεις και τις οικονομικές διευθύνσεις, το ζητούμενο φάνηκε να είναι η απλή ευθυγράμμιση με τα χρονοδιαγράμματα της ΑΑΔΕ και η αποφυγή κυρώσεων. Παρατηρώντας όμως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα με την οπτική της επένδυσης σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά άλματα, οι εξελίξεις αλλάζουν την ανάγνωση. Η υποχρεωτικότητα λειτούργησε ως ο καταλύτης που άλλαξε τα παραδοσιακά, αναποτελεσματικά μοντέλα τιμολόγησης και έθεσε στέρεες βάσεις για την επόμενη ημέρα.

Το κρίσιμο ερώτημα για έναν οικονομικό διευθυντή δεν είναι πλέον η τυπική κάλυψη των φορολογικών απαιτήσεων, αλλά το πώς τα δομημένα στοιχεία των συναλλαγών θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και της διαλειτουργικότητας. H προσήλωση αποκλειστικά στις διαδικασίες που επιβάλλει νομοθετικά το κράτος αφήνει ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες. Και τότε πράγματι υπάρχει η πιθανότητα τα οφέλη, διότι υπάρχουν και αυτά, να περιοριστούν μεταξύ άλλων στην συμμόρφωση, τη μείωση του κενού του ΦΠΑ και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Από την υποχρεωτική συμμόρφωση, στην ενοποίηση των συστημάτων

Σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, το παραδοσιακό κόστος διαχείρισης ενός παραστατικού παραμένει υψηλό όταν βασίζεται σε μη τυποποιημένες μορφές ή σε χειροκίνητους ελέγχους. Μέχρι σήμερα, η μαζική ανταλλαγή δεδομένων αποτελούσε προνόμιο κυρίως των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες διέθεταν τη δυνατότητα αυτή μέσα από τις τεχνολογίες EDI, καθώς απαιτείται ειδική ανάπτυξη και σημαντική υποστήριξη για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Η μετάβαση σε ένα περιβάλλον πλήρους ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτυγχάνει αυτό που οι μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν διαχρονικά: την αυτοματοποιημένη ροή εργασιών από την έκδοση έως την πληρωμή.

Αλλά τώρα αφορά και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να συνεργαστεί με ένα μεγάλο οργανισμό που λειτουργεί με υψηλές απαιτήσεις διασύνδεσης σε περιβάλλον πλήρους ψηφιοποίησης. Μέσω του σύγχρονου Ψηφιακού Λογιστηρίου, οι οργανισμοί μπορούν πλέον να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά στους πελάτες τους, να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη αρχειοθέτησή τους σε ασφαλές περιβάλλον cloud για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και να τα καταχωρούν αυτόματα στα εσωτερικά τους συστήματα.

Η επόμενη μέρα της συμμόρφωσης είναι η πλήρης ενοποίηση συστημάτων και διαδικασιών. Όχι μόνο με το κράτος, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις, τράπεζες, φορολογικές αρχές και συστήματα logistics, μπορούν να συνεργάζονται άψογα και να «μιλάνε» μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Η τεχνητή νοημοσύνη προϋποθέτει δεδομένα και υποδομές κλίμακας, και πλέον αυτά τα διαθέτουμε σε μεγάλο βαθμό.

Η εξάλειψη της ανθρώπινης παρέμβασης στο στάδιο της αποστολής και της καταχώρισης μηδενίζει τα λειτουργικά σφάλματα, αυξάνει την ταχύτητα και απελευθερώνει πόρους. Η αυτοματοποιημένη διασταύρωση μεταξύ παραγγελίας, δελτίου αποστολής και τιμολογίου μειώνει δραστικά τον χρόνο διαχείρισης. Για τους οργανισμούς με υψηλό όγκο συναλλαγών, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται άμεσα σε συμπίεση των διοικητικών εξόδων και σε απελευθέρωση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων σε στρατηγικότερους ρόλους. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις αποτελεί ευκαιρία.

Η αξιοποίηση των δεδομένων και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μόλις μερικά χρόνια πριν, λίγοι γνώριζαν για την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα οι περισσότεροι έχουμε ζητήσει από το AI να μας απαντήσει σε κάποιο ερώτημα. Κάποιοι έχουν πάει ήδη ένα βήμα παραπέρα κι έχουν αυτοματοποιήσει μερικές εργασίες ρουτίνας. Η αξία μεταξύ άλλων κρύβεται και στα δεδομένα, στην ποιότητα και την ποσότητα της γνώσης με την οποία εκπαιδεύουμε τα μοντέλα ΤΝ για να δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πλέον τα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης διαθέτουν όγκο, ομοιογένεια και ποιότητα τέτοια ώστε να προκύπτει φορολογικό αποτέλεσμα.

Στο κόσμο τον επιχειρήσεων τα ζητούμενα είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, ένας από τους πλέον κρίσιμους δείκτες απόδοσης μιας επιχείρησης είναι η ταχύτητα μετατροπής των πωλήσεων σε διαθέσιμη ρευστότητα. Όταν τα τιμολόγια διακινούνται ως στατικά ψηφιακά αρχεία, οι καθυστερήσεις στην έγκριση, οι αμφισβητήσεις χρεώσεων και οι ασάφειες επιμηκύνουν τον κύκλο είσπραξης. Στις συναλλαγές με το δημόσιο το ζήτημα του εντοπισμού και της παρακολούθησης του τιμολογίου, του σταδίου επεξεργασίας του και της πληρωμής είναι ακόμα δυσκολότερο. Η άμεση και αμφίδρομη ροή δομημένων δεδομένων μεταξύ των εσωτερικών συστημάτων προμηθευτή και πελάτη παρέχει διαφάνεια στις οφειλές και στις προβλεπόμενες εισροές. Επιτρέπει, παράλληλα, ταχύτερη εσωτερική έγκριση και προγραμματισμό πληρωμών, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως η δυναμική προεξόφληση τιμολογίων και η βελτιστοποιημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να αποτελεί μια αφηρημένη τεχνολογική τάση και αποκτά συγκεκριμένη οικονομική αξία, εφόσον τροφοδοτείται από καθαρά, δομημένα δεδομένα. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε σταδιακά η έκδοση, η διαβίβαση και η καταχώριση των παραστατικών να εκτελούνται αυτόματα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, απελευθερώνοντας πόρους και δημιουργώντας αυτόματες ροές. Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, αποκτά έλεγχο και μπορεί να στραφεί στη λήψη αποφάσεων υποστηριζόμενων από εργαλεία που εκτελούν και απαντούν σε ουσιαστικά ερωτήματα.

Η διασύνδεση με τον Πάροχο εξασφαλίζει τη νομιμότητα, όμως η πραγματική υπεραξία κρύβεται στη συνολική βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις που περιορίζονται στην τυπική κάλυψη των φορολογικών απαιτήσεων θα συνεχίσουν να λειτουργούν με υψηλό διοικητικό κόστος, ενώ εκείνες που αξιοποιούν την ψηφιακή υποδομή για τον πλήρη έλεγχο εσόδων και δαπανών, θωρακίζουν τη ρευστότητά τους και αποκτούν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.