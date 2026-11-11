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Με αναφορές στο παρελθόν, στο παρόν και κυρίως στο μέλλον της ΜΕΤΚΑ, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε κατά τη χθεσινή παρουσίαση της εταιρείας το στίγμα της νέας εποχής για τον κατασκευαστικό βραχίονα της METLEN, λίγο πριν από την επιστροφή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια επιστροφή που δεν περιορίζεται στην απόκτηση αυτόνομης χρηματιστηριακής παρουσίας, αλλά συνδέεται με τη στρατηγική για τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου υποδομών, με διευρυμένο αντικείμενο, επενδυτικές δυνατότητες και διεθνή προσανατολισμό.

«Κάνε υπομονή και θα την ξαναδείς τη ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό», είχε υποσχεθεί πριν από οκτώ χρόνια ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN σε παλαιό μέτοχο της εταιρείας, όταν, στο πλαίσιο της ενοποίησης των δραστηριοτήτων του ομίλου, η ΜΕΤΚΑ αποχωρούσε από το Χρηματιστήριο. «Οκτώ χρόνια μετά, κρατάω την υπόσχεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε υπουργούς, 16 πρέσβεις, εκπροσώπους μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων και στελέχη της τραπεζικής αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια εγγραφή της ΜΕΤΚΑ σχεδιάζεται με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 έως 350 εκατ. ευρώ, μέσω της διάθεσης περίπου του 30% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εισαγωγή τοποθετείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να προσδιορίζουν ως πιθανό χρονικό διάστημα την περίοδο 20 έως 23 Νοεμβρίου. Η επιδιωκόμενη χρηματιστηριακή αποτίμηση εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, πάντως, φαίνεται να ξεπερνά γρήγορα, τον αρχικό στόχο αποτίμησης της εταιρείας. Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, το επενδυτικό αφήγημα της ΜΕΤΚΑ θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς συνδυάζει ισχυρό ανεκτέλεστο, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και τη στήριξη της METLEN. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας θα μπορούσε στο τέλος του 2027 να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή να διπλασιαστεί σε σχέση με την αποτίμηση που επιδιώκεται κατά την εισαγωγή της. Πρόκειται για εκτίμηση της αγοράς, η οποία προϋποθέτει την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επιβεβαίωση των προσδοκιών για την κερδοφορία της εταιρείας.

Η επάνοδος στο ταμπλό συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας πρώτης περιόδου ταχύτατης ανάπτυξης για τη νέα ΜΕΤΚΑ, η οποία μέσα σε περίπου τρεισήμισι χρόνια έχει διαμορφώσει έναν αυτόνομο κατασκευαστικό οργανισμό, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,1 δισ. ευρώ και δραστηριότητες που εκτείνονται από τις παραδοσιακές κατασκευές έως τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις παραχωρήσεις και τη διαχείριση υποδομών.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε ιδιαίτερα στην ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η εταιρεία, κάνοντας λόγο για έναν οργανισμό που μέσα σε τρία χρόνια έφτασε σε μέγεθος κύκλου εργασιών της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην προσπάθεια των εργαζομένων, αλλά και στη στήριξη της μητρικής METLEN, η οποία, όπως είπε, προσέφερε στη ΜΕΤΚΑ τις δυνατότητες για να αποκτήσει τη δική της δυναμική.

«Η ΜΕΤΚΑ είχε την τύχη να βρει μια μαμά έμπειρη, με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα είναι σε θέση «να ανοίξει τα φτερά της» και να χαράξει τη δική της πορεία. Η μητρική, όπως ξεκαθάρισε, θα εξακολουθήσει να τη στηρίζει, χωρίς όμως να περιορίζει την επιχειρηματική της αυτονομία.

Μπενρουμπή: Η κερδοφορία πρέπει να μετατρέπεται σε μετρητά

Την επιχειρησιακή διάσταση της νέας στρατηγικής παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, ο οποίος περιέγραψε τη μετάβαση από μια αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό υποδομών, ικανό να συμμετέχει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου: από τη μελέτη και τη χρηματοδότηση έως την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Η κατασκευή παραμένει ο βασικός πυλώνας της δραστηριότητας και η κύρια πηγή κερδοφορίας και ταμειακών ροών. Ωστόσο, η διοίκηση επιδιώκει σταδιακά να αυξήσει τη συμμετοχή των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και της διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Στο χαρτοφυλάκιο της ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνονται ήδη πέντε έργα ΣΔΙΤ, ενώ η εταιρεία συμμετέχει και στην παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Στα έργα αυτά η επιχειρηματική σχέση δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση της κατασκευής, αλλά επεκτείνεται στη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει τα 20 έως 25 χρόνια.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μπενρουμπή, αλλάζει και τον τρόπο σχεδιασμού των έργων. Η εταιρεία δεν εξετάζει μόνο το αρχικό κατασκευαστικό κόστος, αλλά και τις δαπάνες ενέργειας, συντήρησης και λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια ζωής της υποδομής, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιλογή των συμβάσεων και στη χρηματοοικονομική πειθαρχία. Όπως εξήγησε, η ΜΕΤΚΑ δεν επιδιώκει να αυξάνει το ανεκτέλεστό της αναλαμβάνοντας έργα χωρίς επαρκή περιθώρια κέρδους ή με υπερβολικούς κινδύνους. Η αξιολόγηση αρχίζει πριν ακόμη από τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς, με αναλυτική εξέταση των μελετών, του κόστους και των συμβατικών υποχρεώσεων.

«Το ανεκτέλεστο από μόνο του δεν είναι ούτε κέρδος ούτε cash», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η πραγματική επιτυχία μιας κατασκευαστικής εταιρείας κρίνεται από τη δυνατότητά της να μετατρέπει την κερδοφορία σε ταμειακές ροές.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή ενός ευέλικτου επιχειρησιακού μοντέλου, χωρίς υπερβολικές επενδύσεις σε ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ΜΕΤΚΑ στηρίζεται σε έναν ισχυρό πυρήνα μηχανικών και εξειδικευμένων στελεχών, αξιοποιώντας παράλληλα δίκτυο υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργατών, ώστε να διατηρεί χαμηλότερα σταθερά κόστη και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής στις ανάγκες των έργων.

Από τα μεγάλα έργα στις υποδομές νερού και απορριμμάτων

Το σημερινό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά και κτιριακά έργα, μεταξύ των οποίων το Flyover της Θεσσαλονίκης, η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού τμήματος Δομοκού – Κραννώνα, η επέκταση του λιμένα Θεσσαλονίκης, η κατασκευή 17 σχολείων και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ αναπτύσσει παρουσία σε ιδιωτικές επενδύσεις, όπως η κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην Κίσσαμο, την οποία ο κ. Μπενρουμπή χρησιμοποίησε ως παράδειγμα της ταχύτητας εκτέλεσης που επιδιώκει η εταιρεία.

Στην επόμενη φάση ανάπτυξης, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις υποδομές διαχείρισης νερού, με έργα ύδρευσης, άρδευσης και αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η διοίκηση διαβλέπει αυξανόμενες ανάγκες επενδύσεων, καθώς η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αντίστοιχες ευκαιρίες εντοπίζονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπου οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο υλοποίησης νέων εγκαταστάσεων.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ανάπτυξη του facility management, όχι μόνο ως συμπληρωματικής δραστηριότητας των ΣΔΙΤ αλλά και ως αυτόνομου επιχειρηματικού αντικειμένου.

Πιο επιλεκτική θα είναι η παρουσία στο real estate. Όπως διευκρίνισε ο Ντίνος Μπενρουμπή, η ΜΕΤΚΑ δεν φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, αλλά να συμμετέχει σε επενδύσεις όπου μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη αξία μέσω του σχεδιασμού, της αδειοδότησης, της χρηματοδότησης και της κατασκευής, με δυνατότητα διακράτησης ή μεταπώλησης.

Χρυσάφης: Το τέλος του παραδοσιακού μοντέλου χρηματοδότησης των υποδομών

Στη βαθιά αλλαγή που συντελείται στην αγορά των υποδομών και δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον κατασκευαστικό κλάδο εστίασε ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης, εξηγώντας γιατί η εταιρεία επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξή της.

Όπως επισήμανε, για πολλές δεκαετίες η ανάπτυξη των υποδομών στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ταυτόσημη με τα δημόσια έργα. Το κράτος σχεδίαζε, χρηματοδοτούσε με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και οι κατασκευαστικές εταιρείες αναλάμβαναν την εκτέλεση. Το παραδοσιακό αυτό μοντέλο, ωστόσο, αλλάζει ριζικά, όχι επειδή το Δημόσιο σταμάτησε να επενδύει, αλλά επειδή οι ανάγκες για νέες υποδομές και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων είναι πλέον τόσο μεγάλες, ώστε οι απαιτούμενες δαπάνες δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από δημόσιους πόρους.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για σύγχρονες υποδομές, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται νέες ανάγκες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των έργων. Η αναβάθμιση και συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των λιμένων, η διασύνδεσή τους με σιδηροδρομικές γραμμές και εμπορευματικά κέντρα, αλλά και οι επενδύσεις στην ύδρευση και την άρδευση αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Χρυσάφη, χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεγάλων αναγκών που διαμορφώνονται.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών, η κατασκευή σύγχρονων σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και η προσαρμογή των υποδομών στις νέες κλιματικές συνθήκες. Τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβάλλουν διαφορετικές προδιαγραφές σχεδιασμού, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και νέες τεχνολογικές λύσεις, μεταβάλλοντας όχι μόνο τον τρόπο κατασκευής αλλά και το κόστος και τις απαιτήσεις συντήρησης των έργων.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε τα έργα με τον ίδιο τρόπο; Η απάντηση είναι όχι», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο συνδυασμός της ανεπάρκειας των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, της ανάγκης εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών και της ανάπτυξης νέων έργων αλλάζει άρδην το τοπίο.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ιδιωτικός τομέας καλείται να αναλάβει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο, όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών, στην κινητοποίηση κεφαλαίων και στη μακροχρόνια λειτουργία των υποδομών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να προωθηθούν έργα ύψους 5,3 δισ. ευρώ στον τομέα των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, διαμορφώνοντας μια σημαντική αγορά για τους ομίλους που διαθέτουν χρηματοδοτική ισχύ και τεχνογνωσία.

Οι ευκαιρίες αυτές δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Η ΜΕΤΚΑ προσανατολίζεται στη σταδιακή επέκτασή της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου καταγράφονται σημαντικά ελλείμματα υποδομών και αντίστοιχες επενδυτικές ανάγκες. Ο κ. Χρυσάφης συνέδεσε μάλιστα την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλα έργα των γειτονικών χωρών με την οικονομική διπλωματία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της ελληνικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.

Για τη ΜΕΤΚΑ, η εξωστρέφεια αυτή θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία και στη διεθνή παρουσία της METLEN, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες. Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της εταιρείας, στόχος δεν είναι ένα άλμα στο κενό, αλλά μια σταδιακή και μελετημένη επέκταση, με επενδυτικό ρεαλισμό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ομίλου.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Στην ανάγκη προσαρμογής στο νέο περιβάλλον στάθηκε και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτιμώντας ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν την οικονομική ισχύ και την τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις θα έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η ΜΕΤΚΑ, όπως ανέφερε, έχει ενσωματώσει την επιχειρηματική κουλτούρα της METLEN, με έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών, στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και στον υγιή ανταγωνισμό.

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις που έχει αναπτύξει η εταιρεία με άλλους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, επισημαίνοντας ότι ο ανταγωνισμός δεν αποκλείει τη συνεργασία σε σύνθετα έργα υποδομών όπως για παράδειγμα του flyover που κατασκευάζεται σε συνεργασία με την AVAX.

Για τη διοίκηση, η επικείμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της πορείας. Με ισχυρό ανεκτέλεστο, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο και στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με μακροχρόνιες αποδόσεις, η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια και την αυτονομία της για να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στην ελληνική και περιφερειακή αγορά υποδομών.

Όπως το περιέγραψε χθες ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ Ευάγγελος Χρυσάφης, η εταιρεία έχει πλέον «ενηλικιωθεί». Και η επιστροφή της στο Χρηματιστήριο σηματοδοτεί τη μετάβαση από την περίοδο της ταχείας ανασυγκρότησης σε μια νέα φάση, όπου το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο η αύξηση του μεγέθους, αλλά η διατηρήσιμη κερδοφορία, οι επενδυτικές αποδόσεις και η διεθνής ανάπτυξη.