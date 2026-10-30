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Στην πλήρη αποπληρωμή ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ προχώρησε στις 30 Οκτωβρίου η METLEN Energy & Metals, θυγατρική κατά 100% της METLEN PLC.

Οι ομολογίες έφεραν επιτόκιο 2,25% και εξοφλήθηκαν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να εκδοθούν νέοι χρεωστικοί τίτλοι για την αναχρηματοδότησή τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αποπληρωμή πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση της ισχυρής ρευστότητάς της. Μετά την εξόφληση, οι ομολογίες θα ακυρωθούν σύμφωνα με τους όρους τους και τις σχετικές συμβατικές διατάξεις.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η κίνηση αντανακλά τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων, καθώς και τη δυνατότητα να καλύπτει λήξεις δανειακών υποχρεώσεων μέσω σχεδιασμού της ρευστότητάς της.