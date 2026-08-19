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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού μεγαλώνει καθημερινά. Με ένα νέο teaser στο Allwyn Lounge, η Allwyn προαναγγέλλει μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη ένταση και εκπλήξεις, χωρίς ακόμη να αποκαλύπτει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.

Η παρουσία του μονοθεσίου της McLaren στη φωτογραφία που είδαμε στο Allwyn Lounge, ενισχύει τις προσδοκίες ότι στο επίκεντρο της εμπειρίας θα βρίσκεται η εμβληματική βρετανική ομάδα.

Η Allwyn τα τελευταία χρόνια επενδύει σε δράσεις που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στον κόσμο του motorsport. Ως official partner της McLaren Mastercard F1 Team και της Formula 1, έχει ήδη δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές για το ελληνικό κοινό, με κορυφαία το roadshow με το showcar της McLaren που πέρυσι ταξίδεψε σε ολόκληρη τη χώρα και χάρισε σε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.

Παρότι οι λεπτομέρειες παραμένουν κρυφές, το ενδιαφέρον μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες. Οι συζητήσεις και εικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως η ανακοίνωση που όλοι περιμένουμε με αγωνία θα αφορά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events της χρονιάς.