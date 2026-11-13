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Η Microsoft ανακοίνωσε ότι σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειες αποκατάστασης της πρόσβασης στις βασικές εφαρμογές λογισμικού της και τερματισμού μιας διακοπής λειτουργίας που έχει παραλύσει δημόσιες υπηρεσίες, χρηματιστές και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, η εταιρεία ανέφερε ότι παρατηρεί βελτίωση στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της, «με τις ουρές αναμονής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να έχουν μειωθεί σημαντικά και να πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι χρήστες περισσότερων από 20 προϊόντων και υπηρεσιών ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σφάλματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot, οι χρήστες των οποίων βρέθηκαν την Παρασκευή αντιμέτωποι, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με προσκλήσεις σε συσκέψεις που δεν παραδίδονταν και ιστοσελίδες που δεν ανταποκρίνονταν. Προηγούμενες διακοπές λειτουργίας σπάνια είχαν διαρκέσει περισσότερο από μερικές ώρες, μεταδίδει το Bloomberg.

Από το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα, η εταιρεία παρείχε ενημερώσεις σχεδόν κάθε ώρα σχετικά με τις προσπάθειές της να επιδιορθώσει τα συστήματα που παρουσίαζαν δυσλειτουργίες και να ανακατευθύνει την κίνηση των χρηστών μακριά από τους επηρεαζόμενους διακομιστές. Κατά διαστήματα έκανε λόγο για ενδείξεις ανάκαμψης, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν προσωρινές.

Η αιτία της διακοπής παραμένει ασαφής, αν και η εταιρεία ανέφερε ότι «μια βασική διεργασία» σε ορισμένους διακομιστές υπερφορτώθηκε, με αποτέλεσμα αυτοί να σταματήσουν εντελώς να ανταποκρίνονται. Οι αρχικές προσπάθειες εντοπισμού του προβλήματος και εφαρμογής διορθωτικής λύσης παρεμποδίστηκαν από πρόσθετα σφάλματα στους διακομιστές.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Χρήστες σε περισσότερες από 70 χώρες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης στα προϊόντα της Microsoft, σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, η οποία κατέγραψε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές προβλημάτων.