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Κέρδη που συνολικά θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2026 και σημαντικά υψηλότερες μερισματικές διανομές προβλέπει για τη Motor Oil και τη HelleniQ Energy η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, εκτιμώντας ότι οι δύο ελληνικοί ενεργειακοί όμιλοι θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά διύλισης.

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει την τιμή στόχο της Motor Oil στα 81 ευρώ, από 61 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Outperform και προσδιορίζοντας το περιθώριο ανόδου στο 16%. Για τη HelleniQ Energy επανεκκινεί την κάλυψη με σύσταση Outperform, τιμή στόχο τα 22 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%.

Motor Oil: Αναβάθμιση αποτίμησης και ισχυρή κερδοφορία

Η αναβάθμιση της τιμής στόχου της Motor Oil κατά περίπου 33% αντανακλά κυρίως τις βελτιωμένες εκτιμήσεις για τα περιθώρια διύλισης και την κερδοφορία της επόμενης διετίας.

Για το 2026, το μέσο περιθώριο διύλισης προβλέπεται στα 27 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 12,6 δολαρίων το 2025 και 19,2 δολαρίων το 2022. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, με περιθώριο 36 δολαρίων ανά βαρέλι, λόγω της σημαντικής ανόδου των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα και τη βενζίνη. Για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται αποκλιμάκωση στα 22 δολάρια ανά βαρέλι, επίπεδο που εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της διύλισης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,78 δισ. ευρώ το 2026, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2025. Σε επίπεδο ομίλου, τα προσαρμοσμένα EBITDA προβλέπονται στα 2,12 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 77%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 1,5 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν κατά 82%, στα 1,37 δισ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 1,54 δισ. ευρώ. Για το 2027, η Πειραιώς προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 1,76 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ, καθώς το περιθώριο διύλισης αναμένεται να παραμείνει κοντά στα 22 δολάρια ανά βαρέλι.

Μέρισμα 3 ευρώ και καθαρή ταμειακή θέση

Οι υψηλές ταμειακές ροές δημιουργούν σημαντικά περιθώρια επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το μέρισμα για το 2026 θα αυξηθεί στα 3 ευρώ ανά μετοχή, από 1,75 ευρώ το 2025, προσφέροντας μερισματική απόδοση περίπου 4,3%. Από το 2027 προβλέπεται σταθεροποίηση της διανομής στα 2,50 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 1,45 δισ. ευρώ φέτος και κατά μέσο όρο στα 800 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027-2030. Η Motor Oil αναμένεται να εμφανίσει καθαρή ταμειακή θέση 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, η οποία αυξάνεται στα 2,4 δισ. ευρώ εξαιρουμένης της χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ. Η εξέλιξη δημιουργεί δυνατότητες πρόσθετων μερισμάτων ή νέων επενδύσεων. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να φτάσει τα 1,4 GW το 2030, συνεισφέροντας EBITDA 169 εκατ. ευρώ. Η συνολική επιχειρηματική αξία του ομίλου προσδιορίζεται στα 9,13 δισ. ευρώ, με τη διύλιση να αποτιμάται στα 6,5 δισ. ευρώ, την εμπορία καυσίμων στα 965 εκατ. ευρώ και τις ΑΠΕ στα 1,31 δισ. ευρώ.

HelleniQ Energy: Κέρδη 1,16 δισ. ευρώ και διπλάσιο μέρισμα

Για τη HelleniQ Energy, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά ιδιαίτερα υψηλής κερδοφορίας, χάρη στην ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης και το γεωγραφικό πλεονέκτημα των διυλιστηρίων της. Το μέσο περιθώριο προβλέπεται στα 25,5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 16,5 δολαρίων το 2025, με το τρίτο τρίμηνο να εκτιμάται επίσης στα 36 δολάρια. Η μικρότερη απόσταση από βασικές πηγές προμήθειας αργού περιορίζει την επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της διύλισης προβλέπονται στα 1,67 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 90%, παρά την αρνητική επίπτωση περίπου 100 εκατ. ευρώ από την έκπτωση στα καύσιμα που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση. Σε επίπεδο ομίλου, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 77%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να φτάσουν τα 1,16 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 130%. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,47 δισ. ευρώ, έναντι 173 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2027 εκτιμώνται προσαρμοσμένα EBITDA 1,67 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 891 εκατ. ευρώ.

Διπλασιασμός μερίσματος και επενδύσεις σε ΑΠΕ

Η Πειραιώς προβλέπει διπλασιασμό του μερίσματος στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, από 0,60 ευρώ το 2025, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6,2%. Για τα επόμενα χρόνια εκτιμώνται διανομές 0,90 έως 1 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπονται στα 1,13 δισ. ευρώ το 2026, με τις επενδύσεις να προσεγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ. Στις ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί στα 2 GW έως το 2030, με τη συνεισφορά EBITDA να ενισχύεται από 48 εκατ. ευρώ το 2026 σε 154 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα παράγουν EBITDA 66 εκατ. ευρώ το 2030, έναντι 40 εκατ. ευρώ φέτος.

Η συνολική επιχειρηματική αξία της HelleniQ Energy υπολογίζεται στα 8,71 δισ. ευρώ, με 6,07 δισ. ευρώ να αντιστοιχούν στη διύλιση και τα πετροχημικά, 1,35 δισ. ευρώ στην εμπορία καυσίμων, 894 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ και 396 εκατ. ευρώ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η αποτίμηση οδηγεί σε αξία ιδίων κεφαλαίων 6,72 δισ. ευρώ και τιμή στόχο 22 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά, οι δύο όμιλοι αναμένεται να εμφανίσουν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 2,53 δισ. ευρώ το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης μεταφράζεται σε υψηλή κερδοφορία, σημαντικές ταμειακές ροές και αυξημένες αποδόσεις για τους μετόχους.