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Τη διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ μεικτά και 0,266 ευρώ καθαρά ανά μετοχή ανακοίνωσε η Φίλιππος Νάκας για τη χρήση 2025-2026. Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου, με την καταβολή να ξεκινά στις 8 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 2026 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Το μικτό μέρισμα για την χρήση 01.07.2025 – 30.06.2026 ανέρχεται σε Ευρώ 0,28 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,2660.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2026. Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2025-30.06.2026 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2026 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 8 Δεκεμβρίου 2026 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2027, περίοδο κατά την οποία οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω:

1. των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. (ALPHA BANK Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα).

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 8η Δεκεμβρίου 2027).

Μετά τις 8 Δεκεμβρίου 2027 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.