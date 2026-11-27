Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Natech Banking Solutions («Natech») και η Norbloc AB («norbloc») ενώνουν τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο εμπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας, προκειμένου να προσφέρουν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς ενιαίες λύσεις από την ταυτοποίηση νέων πελατών (KYC) και την παρακολούθηση συναλλαγών AML έως το core banking, με λιγότερους προμηθευτές, ταχύτερη υλοποίηση και χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης.

Η Natech διαθέτει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τραπεζικής τεχνολογίας με ενσωματωμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, που καλύπτει τις λειτουργίες core banking, ψηφιακής τραπεζικής και παρακολούθησης συναλλαγών AML. H norbloc, με έδρα τη Στοκχόλμη, εξειδικεύεται σε υποδομές KYC και σε δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων εντός κανονιστικού πλαισίου και είναι τεχνολογικός εταίρος της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Natech αποκτά μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της norbloc, με τις δύο εταιρείες να επιταχύνουν τη διεθνή τους επέκταση και την ανάπτυξη συμπληρωματικών τεχνολογικών λύσεων.

Τα οφέλη της συνεργασίας:

Μια ενιαία πρόταση λύσεων, από την ένταξη νέων πελατών έως το core banking. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποκτούν πρόσβαση σε λύσεις onboarding, KYC, παρακολούθησης συναλλαγών για σκοπούς AML και core banking από δύο συνεργαζόμενους τεχνολογικούς παρόχους, των οποίων οι λύσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, περιορίζοντας τόσο τον αριθμό των προμηθευτών που καλούνται να διαχειριστούν, όσο και την ανάγκη μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Ενισχυμένη κανονιστική συμμόρφωση με χαμηλότερο κόστος. Η norbloc αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών κατά τη διαδικασία onboarding, ενώ η Natech υποστηρίζει την παρακολούθηση των συναλλαγών τους από την πρώτη ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν τη συνεχή κάλυψη των αναγκών κανονιστικής συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πελατειακής σχέσης, περιορίζοντας τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους.

Ταχύτερη έναρξη λειτουργίας με μειωμένο κίνδυνο. Η διασύνδεση των τεχνολογικών λύσεων των δύο εταιρειών θα μειώσει τον χρόνο υλοποίησης και τον κίνδυνο που συνδέεται με τα έργα, είτε πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του core banking συστήματος μιας υφιστάμενης τράπεζας είτε για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας. Οι δύο εταιρείες θα αξιοποιήσουν από κοινού επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς αγορές, προσφέροντας λύσεις σε τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρείες fintech και δημόσιες αρχές.

Ο Θανάσης Ναυρόζογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Natech, δήλωσε: «Οι τράπεζες επενδύουν εδώ και χρόνια στον εκσυγχρονισμό των κεντρικών τραπεζικών τους συστημάτων. Ωστόσο, οι πελάτες συχνά εξακολουθούν να περιμένουν μέρες για να ανοίξουν έναν λογαριασμό, ενώ οι ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης καλούνται να ελέγχουν επανειλημμένα τα ίδια έγγραφα. Η διαδικασία ένταξης ενός νέου πελάτη είναι το σημείο στο οποίο κερδίζεται ή χάνεται η εμπιστοσύνη και είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Η norbloc έχει αποδείξει στις εποπτικές αρχές και στις τράπεζες ότι τα στοιχεία των πελατών μπορούν να επαληθεύονται μία φορά και στη συνέχεια να διαμοιράζονται με ασφάλεια. Ο συνδυασμός αυτής της τεχνολογίας με την τραπεζική μας πλατφόρμα αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξής μας».

Εφαρμοσμένη τεχνολογία και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και από τις δύο εταιρείες

Η Natech διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη τραπεζικού λογισμικού και εξυπηρετεί περισσότερα από 40 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με γραφεία στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η cloud-native πλατφόρμα της καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών Core Banking, των ψηφιακών καναλιών (Digital Channels), των λύσεων Natech AML και του Banking-as-a-Service (BaaS). Η Natech είναι, επίσης, ο τεχνολογικός εταίρος πίσω από τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έφτασε τους 260.000 χρήστες μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας της.

Η πλατφόρμα Fides της norbloc, ένα δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων KYC που λειτουργεί εντός κανονιστικού πλαισίου, επιτρέπει στους οργανισμούς να ανταλλάσσουν και να επαναχρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία πελατών, με τη συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα Sancus υποστηρίζει την ψηφιακή ένταξη νέων πελατών (digital onboarding) και τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου διαδικασιών KYC, από τη δέουσα επιμέλεια έως τους περιοδικούς επανελέγχους.

Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επέλεξε τη norbloc ως τεχνολογικό εταίρο για την εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης πελατών (e-KYC), η οποία διασυνδέει περισσότερους από 80 δημόσιους φορείς και περισσότερα από 250 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εποπτευόμενους οργανισμούς, διαχειριζόμενη περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια συναλλαγές δεδομένων ετησίως.

Αξιόπιστες υποδομές δεδομένων για την τραπεζική της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models – LLMs), AI agents και τεχνολογίες ευφυούς αυτοματοποίησης (intelligent automation), η αποτελεσματικότητα αυτών των τεχνολογιών εξαρτάται από την πρόσβαση σε ακριβή, επαληθευμένα και δομημένα δεδομένα, τα οποία διέπονται από κατάλληλους κανόνες διακυβέρνησης.

Οι υποδομές KYC και τα δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων της norbloc που λειτουργούν εντός κανονιστικού πλαισίου επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επαληθεύουν, να εναρμονίζουν, να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν με ασφάλεια πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες και την κανονιστική συμμόρφωση, σε περιβάλλοντα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ένα αξιόπιστο επίπεδο δεδομένων (trusted data layer), το οποίο μπορούν να αξιοποιούν τα μοντέλα και οι AI agents, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξουσιοδότησης και διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας εφαρμογές στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων, των διαδικασιών εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατών, καθώς και σε άλλους τομείς της τραπεζικής λειτουργίας. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία core banking και παρακολούθησης συναλλαγών AML της Natech, δημιουργούνται ευκαιρίες για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρη την τραπεζική υποδομή.

Ο Αστυάναξ Κανακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της norbloc, δήλωσε: «Το έργο μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία, αποδεικνύει πώς οι κοινές υποδομές KYC και τα δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων που λειτουργούν εντός κανονιστικού πλαισίου μπορούν να μετασχηματίσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία σε εθνική κλίμακα. Η συνεργασία μας με τη Natech φέρνει κοντά δύο επιτυχημένες, ανεξάρτητες εταιρείες τεχνολογίας, με συμπληρωματικές δυνατότητες και ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η πρόσβαση σε αξιόπιστα, επαληθευμένα και δομημένα δεδομένα με ελεγχόμενα δικαιώματα πρόσβασης θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύουμε ότι οι υποδομές που καθιστούν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα, υπό το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης, θα αποτελέσουν θεμέλιο για την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες να προωθήσουμε αυτό το όραμα μαζί με τη Natech».

Σύμβουλοι της συναλλαγής

Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Natech για τη συναλλαγή ήταν η Alma | IMAP και νομικός σύμβουλος η KG Law Firm. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.